Incendio en Avilés: Bomberos extinguen las llamas en el polígono del Pepa

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Avilés sofocaron este sábado un incendio registrado en en el polígono del Pepa en Avilés. El fuego calcinó una plataforma elevadora y causó daños en el neumático de un camión. La sala del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recibió el aviso a primera hora de la mañana, a las 8.36 horas. Hasta el lugar acudieron cinco efectivos de Bomberos del parque avilesino que dieron por controlado el incendio veinte minutos después de la llamada, a las 8.58 horas. El servicio de Emergencias notificó el incendio a la Policía Local de Avilés y a los servicios sanitarios.