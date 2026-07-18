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Incendio en Avilés: Bomberos extinguen las llamas en el polígono del Pepa

Los Bomberos de Asturias sofocaron el fuego que dañó una plataforma elevadora y el neumático de un camión

Un bombero en plena extinción del fuego.

Un bombero en plena extinción del fuego. / Sepa

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I. G.

Avilés

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Avilés sofocaron este sábado un incendio registrado en en el polígono del Pepa en Avilés. El fuego calcinó una plataforma elevadora y causó daños en el neumático de un camión. La sala del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recibió el aviso a primera hora de la mañana, a las 8.36 horas. Hasta el lugar acudieron cinco efectivos de Bomberos del parque avilesino que dieron por controlado el incendio veinte minutos después de la llamada, a las 8.58 horas. El servicio de Emergencias notificó el incendio a la Policía Local de Avilés y a los servicios sanitarios.

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