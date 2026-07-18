El organista del Papa, Josep Solé, la pianista Noelia Rodiles y el contrabajista Javier Sapiña, estrellas del Curso Nacional de Música de Soto

La quinta edición del Curso Nacional de Música de Verano de Soto del Barco —que se celebrará durante toda la próxima semana, desde el lunes hasta el domingo, día 26— será la de "la consolidación". Así lo asegura el catedrático de Oboe del Conservatorio del Principado de Asturias Daniel Tarrio, director de un encuentro formativo que reunirá a ochenta alumnos "de todo el país" y a profesores tan destacados como la concertista avilesina Noelia Rodiles, el organista del Vaticano Josep Solé Coll o Javier Sapiña, contrabajista y solista de la Orquesta Sinfónica de Valencia.

Serán siete días para descubrir los secretos del violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, la flauta, el oboe, el clarinete, la trompa, el fagot, el piano y el órgano. Una concentración de talento en la desembocadura del Nalón que incluirá conciertos de alumnos y profesores y que constituye la única propuesta de estas características en Asturias tras la pandemia. Daniel Tarrio explica que los organizadores han establecido una colaboración con la ONCE con el objetivo de promover la inclusión. De este modo, la pianista Liv Parlee, de 21 años y ciega, contará con una beca de la organización del curso para recibir clases de Noelia Rodiles.

Insistiendo en esa apuesta por la inclusión, los profesores interpretarán "El soldadito de plomo", un cuento sinfónico compuesto por Emilio Aragón. "Todo el mundo sabe que al soldadito de plomo le falta una pierna, pero él quería verse igual que los demás", explica Tarrio, que dirigirá el espectáculo. "El propio Emilio Aragón ha hecho el arreglo de su obra. Es el que vamos a interpretar nosotros".

Conciertos

"Tenemos en el programa dos conciertos muy importantes con los profesores. O sea, que los profesores también se mojan en verano, ¿eh? También se comprometen a enseñar lo bien que saben tocar", cuenta Tarrio. El primero de esos conciertos está previsto para el día 22 en la iglesia de San Pedro. "En ese primer concierto, la música principalmente corre a cargo del órgano. Es el día de Josep Solé", apostilla el director del curso. Los recitales de Solé van más allá de la música. El director del curso explica que el organista interpreta y se dirige al público "y cuenta alguna anécdota de lo que pasa en el Vaticano, de la música que le gusta al Papa".

El segundo concierto, también abierto al público, se celebrará el jueves en el teatro Clarín. "Está en la misma plaza que la iglesia de Soto, que tiene un gran órgano que llegó de Sabugo cuando se construyó el actual", apunta Tarrio. "Ver al solista de RTVE junto al solista de la Sinfónica de Valencia es un lujo. Para ellos también, porque, como todos nos conocemos en este gremio, comparten una semana de convivencia personal y musical que hace que la experiencia sea fantástica. Sobre todo, es una oportunidad única. Me atrevería a decir que, a nivel nacional, es excepcional ver a músicos de algunas de las principales formaciones musicales de nuestro país tocando juntos".

Los alumnos

"Siempre tenemos más o menos el mismo número de alumnos: unos 80. Vienen de toda España: de Andalucía, Madrid, Castilla y León, País Vasco o Galicia", cuenta Tarrio. "Es muy habitual que un violinista venga desde Andalucía porque quiere recibir clases de Savva Fatkulin, que, entre otras cosas, es profesor en el Hong Kong Young Soloist", explica el director del curso. Pero no todo será tocar. "El miércoles por la tarde se la dedicamos a los alumnos y les llevamos de excursión. El primer año fuimos al palacio de los Selgas, en Cudillero. El año pasado, a la mina de Arnao. Fue una experiencia inolvidable. Y este año iremos a las Mestas del Narcea, que es el centro de desove de los salmones en Asturias", cuenta el oboísta asturiano. "Buscamos sitios muy característicos que sepan a Asturias", concluye.

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Los patrocinadores

"Los patrocinadores son imprescindibles porque este tipo de proyectos culturales solo se pueden hacer con el compromiso de las administraciones, de los patrocinadores y de los colaboradores. En este caso es muy importante tener al Ayuntamiento de Soto del Barco detrás, apoyándonos al cien por cien", explica Tarrio. El director del curso añade que también es fundamental el apoyo del Principado de Asturias. "Agradecemos muchísimo la colaboración de Caja Rural de Asturias, Fundación CajaSur y Fundación Reny Picot, que se incorpora este año. También la de la Fundación Ópera de Oviedo, que va a ofrecer una charla sobre cómo se organiza una ópera y todo lo que hay alrededor de una producción operística", concluye.