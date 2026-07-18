Los parkings públicos de Avilés ganan ocupación pese a perder 1.300 usuarios al mes: los abonados, clave en esta singular circunstancia

Los tres aparcamientos públicos de Avilés cerraron el primer semestre de 2026 con menos movimientos de vehículos que durante el mismo periodo del año anterior, pero con un aprovechamiento más intenso de sus plazas. Los estacionamientos de la plaza de España, La Exposición y Bancobao (en El Atrio) sumaron una media de 31.454 tickets mensuales entre enero y junio, frente a los 32.731 de 2025. La reducción ronda así los 1.300 usuarios al mes, aunque los tres estacionamientos incrementaron su porcentaje global de ocupación, una circunstancia que se debe,fundamentalmente, a un importante incremento de abonados, especialmente en el parking de La Exposición.

La evolución de los usuarios de los parkings refleja un cambio en la forma de utilizar estas instalaciones. Aunque entraron menos coches, los vehículos permanecieron más tiempo en los subterráneos y la presencia de abonados ganó peso. El resultado es una mayor ocupación de las plazas disponibles pese al descenso de aproximadamente un 4% en el número conjunto de tickets. La estancia media aumentó en los tres recintos, una circunstancia que reduce la rotación y mantiene más plazas ocupadas a lo largo de la jornada.

El caso más llamativo es el del aparcamiento de La Exposición. Su media mensual pasó de 10.617 tickets en 2025 a 10.461 este año, apenas un 1,5% menos, pero la ocupación total se disparó desde el 58,65% hasta el 77,31%. La diferencia, de casi 19 puntos porcentuales, se explica en buena medida por el crecimiento de los abonados, cuya ocupación subió del 46,67% al 64,85%. También aumentó la estancia media, de 113,63 a 119,89 minutos.

Pese a ser considerablemente más pequeño que el de Las Meanas, el de la Plaza de España continúa siendo, con diferencia, el estacionamiento más utilizado de Avilés. Entre enero y junio registró una media de 16.092 tickets mensuales, frente a los 16.884 del mismo periodo de 2025, lo que supone una caída cercana al 4,7%. Sin embargo, su ocupación global avanzó del 51,21% al 54,12%, mientras que el tiempo medio de permanencia pasó de 108,04 a 111,76 minutos. Junio fue su mejor mes, con una ocupación del 56,34%.

Menos entradas, pero más tiempo

La misma tendencia se observa en Bancobao, aunque con cifras de utilización más modestas. El aparcamiento pasó de una media de 5.230 tickets mensuales a 4.901, un descenso del 6,3%, el más acusado de los tres recintos. Pese a ello, la ocupación aumentó ligeramente, del 26,35% al 27,10%, y la estancia media creció de 69,93 a 72,79 minutos. En junio alcanzó el 30,14% de ocupación, su mejor registro del semestre.

El balance muestra, por tanto, una red municipal de aparcamientos con menos entradas, pero sometida a una utilización más prolongada. La Exposición es el aparcamiento que experimenta la mayor transformación, impulsado por el crecimiento de los abonados, mientras que Plaza de España conserva el liderazgo en número de usuarios. Bancobao, por su parte, sigue funcionando como una alternativa con una presión sensiblemente menor que los otros dos equipamientos del centro urbano.

La evolución tampoco fue uniforme a lo largo de los seis primeros meses del año. En la Exposición, abril marcó el máximo con un 84,27% de ocupación, mientras que Plaza de España y Bancobao alcanzaron sus mejores porcentajes en junio. Estas diferencias evidencian la influencia que tienen sobre los estacionamientos la actividad comercial, la programación cultural y los acontecimientos multitudinarios que se celebran en distintos puntos de Avilés.

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Esa presión quedó especialmente patente durante los dos principales conciertos del primer semestre en Avilés. El 20 de junio, con la actuación de El Último de la Fila, entraron 943 vehículos en Plaza de España, la Exposición y Bancobao. El día 26, coincidiendo con Aitana, la cifra ascendió a 1.262 vehículos, un 34% más. Plaza de España permaneció completo durante siete horas consecutivas, entre las 15.35 y las 22.35 horas, en una jornada en la que también hubo representación teatral. Durante la primera cita ya había agotado sus plazas durante parte del mediodía y entre las 19.10 y las 00.10 horas, una muestra del impacto de los grandes eventos sobre la movilidad y el estacionamiento en el centro de Avilés.