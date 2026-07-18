Toda la programación de las fiestas de Avilés: "Muchachito Bombo Infierno", "Panorama" y "París de Noia", grandes estrellas de San Agustín
La Exposición será el escenario de los grandes conciertos de los festejos, que por primera vez en una década no tendrán programación en el Niemeyer
"Es una visión aérea de Avilés, donde podemos ver desde el Niemeyer hasta todo lo que es el casco antiguo hecho con técnica mixta, acrílico y spray y basado en el color flúor y ambientado en la noche de los fuegos", define Samuel Armas, autor del cartel
Comienza la cuenta atrás para las fiestas de San Agustín. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, presentó este sábado el programa de actividades para la última semana del mes de agosto. Lo hizo acompañada de Samuel Armas, artista y autor del cartel festivo. La programación está protagonizada por la música, destacó Alonso. "El plato fuerte es que la noche de los fuegos (27 de agosto) contaremos con las dos orquestas de mayor repercusión nacional: 'París de Noia' y 'Panorama', en dos pases, antes y después del espectáculo pirotécnico, con lo cual creo que va a ser una noche inolvidable, sobre todo para los miles de fans que tienen estas dos orquestas", señaló la también concejala de Cultura. Ese espectáculo se desarrollará en la Pista de La Exposición, el "único recinto de la ciudad con capacidad para congregar a más de 20.000 personas de forma segura", lo que implica que por primera vez en la última década la plaza del Centro Niemeyer deje de ser uno de los escenarios habituales de la noche de los fuegos "al contar con menos aforo". Además de estas formaciones, el otro gran cabeza de cartel de los festejos será "Muchachito Bombo Infierno".
La concejala de Festejos detalló que la programación festiva de San Agustín cuenta con un programa "todo gratuito y pensado para todos los públicos". Así indicó que habrá conciertos, talleres infantiles, atracciones... Alonso destacó la actuación de "Ráfaga" el día 28 en La Exposición, que será el principal punto neurálgico festivo, donde también se darán cita los tres conciertos principales que inauguran la semana festiva. Las actuaciones arrancarán el lunes 24 de agosto con "Muchachito Bombo Infierno", seguirán al día siguiente con Gonzalo Hermida y el miércoles le tocará el turno al rapero chileno "Polimá Westcoast". Además, el parque del Muelle volverá de nuevo a la programación con el Factoría Sound Summer "para los más rockeros", que del viernes 21 al lunes 24 acogerá los conciertos de "Mississippi Queen & The Wet Dogs", "Cápsula", "The Buzzos" y "Ana Dukke".
La Plaza de España se convertirá en un escenario lírico por segundo año consecutivo por San Agustín de la mano de La Carroza del Teatro Real durante la tarde del sábado 29 de agosto. Alonso mencionó además que ese espacio, El Parche, albergará el ciclo de cine con proyecciones a las 22.30 horas de las películas "Elio", "Superman", "La luz de Aisha" y "Gladiator II". La Casa de la Cultura, por su parte, acogerá las galas del XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular el fin de semana del 21 y 22 de agosto.
La concejala de Festejos abundó además un incremento en las actividades infantiles respecto a ediciones previas. Resaltó la "Family Party" del martes 25 en el Muelle, que sumará fiesta de la espuma y una Holi Party. El miércoles 26 llegará el show de pompas gigantes con pases de tarde y noche. Finalmente, los apasionados de los videojuegos contarán con el Espacio Nintendo del 25 al 27 de agosto, que se desarrollará en la plaza Álvarez Acebal. La programación se completará con el ya tradicional Mercado Franco de Alcabala en las calles del casco histórico a partir del miércoles 26, con puestos de artesanía y ambiente medieval.
El cartel, obra de Samuel Armas
Samuel Armas, autor del cartel, destacó que su obra tiene por objetivo "realzar la ría". "Es una visión aérea de Avilés, donde podemos ver desde el Niemeyer hasta todo lo que es el casco antiguo hecho con técnica mixta, acrílico y spray y basado en el color flúor y ambientado en la noche de los fuegos", detalló el artista.
Programa de fiestas de San Agustín
Semana Previa: Cine y Folklore
Noches de Cine en la Plaza
Todas las proyecciones son en la Plaza de España a las 22.30 horas:
- Lunes 18: Película 'Elio'.
- Martes 19: Película 'Superman'.
- Miércoles 20: Película 'La luz de Aisha'.
- Jueves 21: Película 'Gladiator II'.
Festival Internacional de Música y Danza Popular (Actos Previos)
Actos previos de las agrupaciones folklóricas:
- Miércoles 20 (13.00 horas): Recepción oficial de los participantes. Plaza de España.
- Miércoles 20 (19.00 horas): Izado de banderas del festival. Plaza de Domingo Álvarez Acebal.
- Jueves 21 (12.00 horas): Actuaciones en calles y plazas. Los grupos participantes muestran sus tradicionales bailes en las diferentes calles y plazas del centro de la ciudad.
- Jueves 21 (19.00 horas): Actuaciones en calles y plazas. Los grupos participantes muestran sus tradicionales bailes en las diferentes calles y plazas del centro de la ciudad.
Grandes Conciertos, Orquestas y Fuegos
Eventos principales en la Pista de La Exposición (salvo indicación):
- Lunes 24 (22.00 horas): Concierto de 'Muchachito Bombo Infierno'.
- Martes 25 (22.00 horas): Concierto de 'Gonzalo Hermida'.
- Miércoles 26 (22.00 horas): Concierto de 'Polimá Westcoast'.
Jueves 27 (Noche de Orquestas y Fuegos):
- 21.30 horas: Primer pase de la orquesta 'París de Noia'.
- 00.00 horas: Fuegos Artificiales de 'San Agustín'. Paseo de la ría de Avilés.
- 00.30 horas: Primer pase de la orquesta 'Panorama'.
- 02.30 horas: Segundo pase de la orquesta 'París de Noia'.
- 03.30 horas: Segundo pase de la orquesta 'Panorama'.
- Viernes 28 (23.00 horas): Actuación del 'Grupo Ráfaga'.
- Sábado 29 (20.30 horas): Actuación de 'La Carroza del Teatro Real'. Plaza de España.
- Sábado 29 (22.30 horas): Animación musical fin de fiestas.
Factoría Sound Summer 2026
Todas las actuaciones son en el Quiosco del Parque del Muelle a las 21.00 horas:
- Viernes 21: Actuación de 'Mississippi Queen & The Wet Dogs'.
- Sábado 22: Actuación de 'Cápsula'.
- Domingo 23: Actuación de 'The Buzzos'.
- Lunes 24: Actuación de 'Ana Dukke'.
Festival Internacional de Música y Danza Popular (Galas)
Grandes galas en la Casa de la Cultura a las 19.00 horas:
- Viernes 21: Gala inaugural.
- Sábado 22: Gala de clausura.
San Agustín Infantil y Familiar
Espacio Nintendo
En la Plaza de Domingo Álvarez Acebal de 17.00 a 23.00 horas:
- Martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de agosto.
Fiestas y Espectáculos
Actividades en el Parque del Muelle:
- Martes 25 (18.30 horas): Family Party. Fiesta infantil con Holi Party y fiesta de la espuma (de 18.30 a 21.00 horas).
- Miércoles 26 (17.00 horas): Espectáculo familiar 'Pomper, las burbujas gigantes'. Quiosco del Parque del Muelle.
- Miércoles 26 (21.00 horas): Espectáculo familiar de luz y sonido 'Las burbujas mágicas'. Quiosco del Parque del Muelle.
Gastronomía, Mercado y Ferial
Ferial de San Agustín
En la Pista de la Exposición del 21 al 30 de agosto:
- Viernes 21 (18.00 horas): Apertura Ferial de San Agustín.
- Viernes 21 (21.30 horas): Encendido inaugural de la portada del Ferial.
- Sábado 22 (12.00 horas): Apertura Ferial de San Agustín.
- Domingo 23 (12.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Lunes 24 (17.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Martes 25 (17.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Miércoles 26 (17.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Viernes 28 (17.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Sábado 29 (17.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
- Domingo 30 (12.00 horas): Apertura del Ferial de San Agustín.
Espacio Gastro #Lavillaenfiestas
Todos los días en la Pista de La Exposición a las 19.30 horas:
- Del lunes 24 al domingo 30 de agosto: Apertura espacio gastro.
Mercado Franco de Alcabala
En las calles del Casco Histórico:
- Miércoles 26 (12.00 horas): Inauguración.
- Jueves 27: De 12.00 a 01.00 horas.
- Viernes 28: De 12.00 a 00.00 horas.
- Sábado 29: De 12.00 a 00.00 horas.
- Domingo 30: De 12.00 a 22.00 horas.
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