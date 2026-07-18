Toda la programación de las fiestas de Avilés: "Muchachito Bombo Infierno", "Panorama" y "París de Noia", grandes estrellas de San Agustín

Comienza la cuenta atrás para las fiestas de San Agustín. La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, presentó este sábado el programa de actividades para la última semana del mes de agosto. Lo hizo acompañada de Samuel Armas, artista y autor del cartel festivo. La programación está protagonizada por la música, destacó Alonso. "El plato fuerte es que la noche de los fuegos (27 de agosto) contaremos con las dos orquestas de mayor repercusión nacional: 'París de Noia' y 'Panorama', en dos pases, antes y después del espectáculo pirotécnico, con lo cual creo que va a ser una noche inolvidable, sobre todo para los miles de fans que tienen estas dos orquestas", señaló la también concejala de Cultura. Ese espectáculo se desarrollará en la Pista de La Exposición, el "único recinto de la ciudad con capacidad para congregar a más de 20.000 personas de forma segura", lo que implica que por primera vez en la última década la plaza del Centro Niemeyer deje de ser uno de los escenarios habituales de la noche de los fuegos "al contar con menos aforo". Además de estas formaciones, el otro gran cabeza de cartel de los festejos será "Muchachito Bombo Infierno".

La concejala de Festejos detalló que la programación festiva de San Agustín cuenta con un programa "todo gratuito y pensado para todos los públicos". Así indicó que habrá conciertos, talleres infantiles, atracciones... Alonso destacó la actuación de "Ráfaga" el día 28 en La Exposición, que será el principal punto neurálgico festivo, donde también se darán cita los tres conciertos principales que inauguran la semana festiva. Las actuaciones arrancarán el lunes 24 de agosto con "Muchachito Bombo Infierno", seguirán al día siguiente con Gonzalo Hermida y el miércoles le tocará el turno al rapero chileno "Polimá Westcoast". Además, el parque del Muelle volverá de nuevo a la programación con el Factoría Sound Summer "para los más rockeros", que del viernes 21 al lunes 24 acogerá los conciertos de "Mississippi Queen & The Wet Dogs", "Cápsula", "The Buzzos" y "Ana Dukke".

La Plaza de España se convertirá en un escenario lírico por segundo año consecutivo por San Agustín de la mano de La Carroza del Teatro Real durante la tarde del sábado 29 de agosto. Alonso mencionó además que ese espacio, El Parche, albergará el ciclo de cine con proyecciones a las 22.30 horas de las películas "Elio", "Superman", "La luz de Aisha" y "Gladiator II". La Casa de la Cultura, por su parte, acogerá las galas del XLV Festival Internacional de Música y Danza Popular el fin de semana del 21 y 22 de agosto.

La concejala de Festejos abundó además un incremento en las actividades infantiles respecto a ediciones previas. Resaltó la "Family Party" del martes 25 en el Muelle, que sumará fiesta de la espuma y una Holi Party. El miércoles 26 llegará el show de pompas gigantes con pases de tarde y noche. Finalmente, los apasionados de los videojuegos contarán con el Espacio Nintendo del 25 al 27 de agosto, que se desarrollará en la plaza Álvarez Acebal. La programación se completará con el ya tradicional Mercado Franco de Alcabala en las calles del casco histórico a partir del miércoles 26, con puestos de artesanía y ambiente medieval.

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El cartel, obra de Samuel Armas

Samuel Armas, autor del cartel, destacó que su obra tiene por objetivo "realzar la ría". "Es una visión aérea de Avilés, donde podemos ver desde el Niemeyer hasta todo lo que es el casco antiguo hecho con técnica mixta, acrílico y spray y basado en el color flúor y ambientado en la noche de los fuegos", detalló el artista.