Saint-Gobain pide licencia para cambiar la subestación eléctrica de su planta de Avilés, clave para abastecer al nuevo horno

La administración pública dará, si nada se tuerce, un paso más para que la multinacional Saint-Gobain pueda instalar, más pronto que tarde, un nuevo horno de vidrio flotado en su complejo industrial de La Maruca. El actual horno, que entró en funcionamiento a finales de 2008 y cuya vida útil estimada por los técnicos ya se encuentra prácticamente agotada, encara la recta final de su actividad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés tiene previsto aprobar este lunes la licencia de obras para la construcción de una nueva subestación eléctrica, una infraestructura considerada clave para el desarrollo del proyecto industrial.

La nueva subestación permitirá multiplicar la capacidad de suministro eléctrico de la fábrica. La previsión de la compañía, aunque todavía pendiente de la decisión definitiva, es que el futuro horno utilice la electricidad como fuente principal de energía, complementada con gas natural, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles.

Para hacer posible esta actuación, la multinacional ya ha ejecutado diversos trabajos preparatorios, entre ellos el soterramiento de tuberías de agua y gas, la retirada de parte de las instalaciones eléctricas existentes y el derribo del histórico depósito elevado de agua. Precisamente, el espacio que ocupaba esta estructura albergará la nueva subestación.

La electrificación del proceso productivo permitirá avanzar en los objetivos europeos de descarbonización de la industria y mejorar la eficiencia energética de la planta.

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La construcción de la subestación forma parte del calendario previsto para la implantación del nuevo horno híbrido, una inversión estratégica que sustituirá progresivamente al actual y reforzará la competitividad de la fábrica avilesina durante las próximas décadas.