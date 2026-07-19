La comarca de Avilés tiene una cuenta pendiente con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Desde que la Fundación Princesa de Asturias puso en marcha el galardón en 1990, ninguna localidad del entorno avilesino ha conseguido un reconocimiento que, además del prestigio y de una dotación económica de 40.000 euros, lleva aparejada la visita de los Reyes. Arnao, Laviana y El Castillo quieren acabar este año con una espera que ya se prolonga durante más de tres décadas.

Las tres localidades forman parte de las treinta candidaturas presentadas a la trigésimo séptima edición del premio, cuyo plazo de recepción de propuestas concluyó el pasado 9 de julio. El jurado se reunirá el próximo 1 de septiembre para elegir al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o colectivo que haya destacado en la conservación de su entorno y de su patrimonio, en el impulso económico y social o en el desarrollo de obras comunales y manifestaciones de solidaridad. Bañugues, que optó al premio en la edición anterior, no repetirá candidatura.

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Hasta ahora, el galardón solo se ha acercado geográficamente a la comarca. En 1992 recayó en Soto de Luiña y Novellana, en Cudillero; y en 2020 fue concedido a Somao, en Pravia. Este año, sin embargo, Castrillón, Gozón y Soto del Barco confían en que alguno de sus candidatos consiga romper la mala racha.