Avilés
El Castillo (Soto del Barco), Arnao (Castrillón) y Laviana (Gozón) aspiran a la distinción de la Fundación Princesa, que nunca se ha otorgado en la comarca avilesina
La comarca de Avilés tiene una cuenta pendiente con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Desde que la Fundación Princesa de Asturias puso en marcha el galardón en 1990, ninguna localidad del entorno avilesino ha conseguido un reconocimiento que, además del prestigio y de una dotación económica de 40.000 euros, lleva aparejada la visita de los Reyes. Arnao, Laviana y El Castillo quieren acabar este año con una espera que ya se prolonga durante más de tres décadas.
Las tres localidades forman parte de las treinta candidaturas presentadas a la trigésimo séptima edición del premio, cuyo plazo de recepción de propuestas concluyó el pasado 9 de julio. El jurado se reunirá el próximo 1 de septiembre para elegir al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o colectivo que haya destacado en la conservación de su entorno y de su patrimonio, en el impulso económico y social o en el desarrollo de obras comunales y manifestaciones de solidaridad. Bañugues, que optó al premio en la edición anterior, no repetirá candidatura.
Hasta ahora, el galardón solo se ha acercado geográficamente a la comarca. En 1992 recayó en Soto de Luiña y Novellana, en Cudillero; y en 2020 fue concedido a Somao, en Pravia. Este año, sin embargo, Castrillón, Gozón y Soto del Barco confían en que alguno de sus candidatos consiga romper la mala racha.
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
- La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
- Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín
- Del diluvio al Cantábrico: la patrona de los marineros bendice las aguas en Salinas en un espectacular atardecer
- De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo