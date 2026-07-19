Avilés despide un Celsius 232 "post-Sanderson" redondo: "Somos un certamen consolidado"

El primer Celsius 232 "post Sanderson" fue redondo. Así lo confirman organizadores, bares y restaurantes de la ciudad, que han vuelto a ver como los "frikis" llenaban las calles y hoteles avilesinos para conseguir las firmas de sus autores favoritos, participar en talleres de cosplay o asistir a charlas. "Somos un certamen totalmente consolidado", destaca Jorge Iván Argiz, uno de los organizadores del certamen que, adelanta, ya tiene autores cerrados para la próxima edición.

La anterior edición del festival de terror, fantasía y ciencia ficción Celsius 232 batió todos los récords habidos y por haber. El gran "culpable" de las colas que recorrían la ciudad fue el escritor estadounidense Brandon Sanderson, uno de los grandes popes del género. El autor del universo "Cosmere", que apenas participa en dos o tres citas de este tipo al año, atrajo a sus seguidores no solo de España, sino también de otras partes de Europa y el mundo.

La participación de la estrella estadounidense elevó -más si cabe- el listón del certamen de cara a la última edición, que se celebró entre el martes y el sábado pasado. Y a juzgar por el resultado, el decimoquinto Celsius, que tuvo como grandes estrellas a Joe Abercrombie, John Gwyinne, Matt Dinniman o Christopher Buehlman, revalidó el éxito.

“El subidón que ha pegado el Celsius ha sido brutal, y para la hostelería es una de las fechas a apuntar del verano, no solo por el consumo, sino por el buen rollo que genera este público”, explica el hostelero David Franqueira, que gestiona cuatro establecimientos hosteleros en la ciudad. En la misma línea, Rafael Bonilla, con un local junto al parque del Muelle, también destaca la gente que mueve el certamen literario: "Es cierto que no hubo tanta gente como el año pasado con Sanderson, pero se notó mucho la afluencia de público".

Los organizadores del Celsius también coinciden en hacer una valoración muy positiva del certamen. “Aunque la gente no se lo crea, nosotros también tenemos muchas ganas de que llegue el siguiente”, afirma Argiz, quien no dudó en destacar la gran acogida de una edición marcada por el miedo “post-Sanderson”. "La afluencia de público en esta última edición fue exactamente igual que en otras. El certamen está totalmente consolidado y se sigue manteniendo el buen rollo", destaca el promotor.

A pesar de que la última edición acaba de terminar y las carpas aún se estaban empezando a desmontar este domingo, los organizadores ya están pensando en la decimosexta edición. "Ya tenemos nombres de invitados para el 2027. Incluso barajamos una fecha, que aún está por confirmar: sería del 13 al 17 de julio", concluye Argiz que, como viene siendo habitual cada año, irá desvelando los nombres que formarán el cartel del Celsius a lo largo de estos próximos doce meses.

El éxito del Celsius 232 también es celebrado por el Ayuntamiento. "Es el evento cultural más importante de nuestra programación”, destaca la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que resalta la fidelidad de los seguidores del festival y los valores que transmite un certamen que, como resalta la edil, "permite encontrarse con amigos, libreros y libros en un marco insustituible: el casco histórico de Avilés".