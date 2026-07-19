La final del Mundial ya se juega en Avilés: "Confiamos en la superioridad de España"

La final del Mundial ya se ha empezado a jugar en las calles de Avilés. Familias y grupos de amigos ya tiñen del rojo de la camiseta de la selección las calles y terrazas de la ciudad. "Confiamos en que España será mejor", auguran los aficionados, que cuentan las horas para el pitido inicial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde los jugadores de Luis de la Fuente se medirán a la Argentina de Leo Messi para conseguir la segunda estrella.

Sin lugar a dudas, la plaza de España será uno de los principales puntos de reunión para seguir el partido. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla para retransmitir el partido. Los amigos Adrián Rodríguez y Hugo Cologdrón tomaban posiciones en primera fila desde primera hora de la tarde. "Espero superioridad de España durante todo el partido, que Argentina no toque la pelota", auguraba Adrián Rodríguez, desde su improvisado palco del Parche. "El Mundial de Qatar se me hizo corto por la rápida eliminación de la Selección. Hoy esperamos mucho", apuntó, a su lado, Cologdrón. Para ambos ésta es la segunda final mundialista que viven de la Selección, pero la primera que recordarán: "En el Mundial de Sudáfrica teníamos dos años".

También para coger el mejor sitio frente al ayuntamiento estaban Julián Gual y Marco González. "Esperamos que haya mucho ambiente, que nos lo pasemos bien y que no haya incidentes", pedía Gual. Más atrevido era su amigo González, que se lanzó a vaticinar un resultado: "España va a ganar 3 a 1".

Ambiente en El Parche a primera hora de la tarde / C. S.

En la plaza de los Hermanos Orbón, otro grupo de amigos pasa charlando las horas previas al encuentro "tomando el vermú, que es una tradición muy española". "El partido ya se está jugando. Esperamos vivirlo acompañado de todos nuestros seres queridos", aseguraba Nelson Cortés. A su lado, en la mesa, Llara Arduengo compartía con los demás un sueño que tuvo la semana pasada: "España gana 4-3", dijo, de un sueño que toda España espera que hoy se cumpla.