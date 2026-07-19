La quiebra de la Ciudad Deportiva que sufrió Corvera: tres años de espera, dos subastas fallidas y un proyecto aparcado temporalmente

El proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés ha llegado esta semana a su punto de mayor incertidumbre desde que fue presentado en mayo de 2023. Tras más de tres años de retrasos administrativos, modificaciones en su planteamiento inicial y dificultades para obtener respaldo institucional y financiero necesarios, el presidente y máximo accionista del club, Diego Baeza, ha hecho pública su renuncia a construir el complejo en Corvera, al considerar inviable sacar adelante la iniciativa en las condiciones actuales. La decisión supone un giro radical respecto al discurso mantenido hasta ahora, ya que hasta fechas recientes el club seguía defendiendo que el proyecto continuaba vivo pese a los retrasos. Y ha llegado acompañada desde el club de una crítica hacia la falta de respaldo institucional.

Baeza había tratado junto a los socios inversores de lograr la declaración de proyecto de interés estratégico (PIER) a través de la Oficina Económica del Principado, para poder reducir así los plazos administrativos y un acceso prioritario a incentivos y financiación pública, pero desde la Administración regional no se vio ese interés estratégico que sí han tenido proyectos como el hipermercado Costco en Siero o las inversiones de Sunwafe para la Zalia o la modernización de los astilleros de Figueras, que sí cumplían los requisitos. En este caso, los socios del presidente del Real Avilés -el fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg y la empresa NSN (Never Say Never), ligada al exbarcelonista Andrés Iniesta, que fusionan el mundo de la alta inversión financiera con la industria global del deporte y el entretenimiento­- únicamente trataban de llegar en las conversaciones con el Principado a un acuerdo público-privado.

Tal como desveló LA NUEVA ESPAÑA, ese acuerdo contemplaba la aportación de 250.000 euros durante diez años de la Administración regional. Pero la propuesta nunca llegó a obtener respuesta. Ni sí, ni no. Esa es la queja lanzada desde el club. El Principado defiende que no cumplía los requisitos para PIER y que se les orientó hacia otros mecanismos de financiación pública. Diego Baeza, sin embargo, comparó a través de las redes sociales el respaldo que en otras comunidades obtienen los inversores privados, como el de la piscina de olas en Ribamontán del Monte, en la vecina Cantabria, que llega con el aval del gobierno autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga(PP). Los 40 millones de inversión privada de Olucas Surf Center sí han podido obtener la tramitación de proyecto singular de interés regional. "Curioso... No todas las administraciones entienden su papel de la misma forma", dijo Baeza, "algunas creen que están para acompañar a quienes invierten y generan empleo (...) otras parecen convencidas de que su función es poner a prueba su resistencia".

La filosofía

La filosofía del proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés era convertir el complejo de Corvera en un polo deportivo de referencia para Asturias y un activo patrimonial capaz de generar ingresos adicionales para el club. El diseño incluía cuatro campos de fútbol once, un miniestadio de hierba natural para unas 3.000 personas, tres campos de hierba artificial, pabellón para fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports, residencia para aproximadamente 150 deportistas, centro médico, edificio de servicios y aparcamiento para unas 200 plazas. En la presentación se manejó un calendario muy ambicioso. Se anunció que durante 2023 se tramitarían las licencias, que las obras podrían comenzar en mayo de 2024, que el plazo de ejecución sería de entre 12 y 16 meses y que la inauguración podría producirse hacia mitad de 2025. La realidad fue bien distinta.

La idea era dotar al club de instalaciones propias para el primer equipo y toda su estructura de cantera, si bien uno de los aspectos más cambiantes del proyecto fue su dimensión económica. En la presentación inicial se habló de una inversión próxima a 18 millones de euros, cifra que posteriormente fue evolucionando conforme se incorporaban nuevos equipamientos y aumentaban los plazos (y con ello, los costes) para ponerlo en marcha, llegando en la actualidad a 32 millones de euros.

Una larga espera

Ese presupuesto nunca llegó a cerrarse públicamente mediante un proyecto de ejecución definitivo, aunque desde la dirección del club siempre se defendió que se trataba de una inversión privada. Durante 2024 aparecieron las primeras dificultades. La licitación promovida por el Ayuntamiento de Corvera para la enajenación de los terrenos acabó frustrándose después de que las ofertas presentadas fueran excluidas por defectos formales. Aunque Diego Baeza sostuvo entonces que el problema era subsanable, decidió no continuar aquella vía y la subasta de los terrenos volvió a celebrarse por segunda vez.

Durante 2024 y 2025 el discurso oficial del Real Avilés consistió en mantener que la Ciudad Deportiva seguía siendo un objetivo estratégico. Incluso después de la aparente paralización del proyecto, si bien el club insistió en que no estaba cancelado, sino pendiente de completar la financiación y de culminar trámites administrativos. La adquisición definitiva de los terrenos, en octubre pasado, alimentó esa expectativa de la reactivación.

El giro de julio de 2026

La situación cambió de forma sustancial esta semana. Diego Baeza confirmó que desiste definitivamente de construir la Ciudad Deportiva en Corvera, responsabilizando de esa decisión a la falta de apoyo institucional por parte del Principado de Asturias y al contexto que, a su juicio, impedía desarrollar una inversión privada de esa envergadura. Con este anuncio desaparece, al menos en su formulación original, el proyecto presentado hace tres años.

Así, el Real Avilés pierde, al menos por ahora, uno de los pilares de su plan estratégico de crecimiento y se reabre el debate sobre el futuro de los terrenos adquiridos y sobre si el proyecto podrá replantearse en otra ubicación en la comarca o con un formato más reducido todavía en Corvera. Todas las opciones están abiertas. La realidad es que en Corvera sí existe suelo para desarrollar el proyecto. Y el Alcalde, el socialista Iván Fernández, está dispuesto a esa nueva oportunidad si el club así lo estima. No obstante, desde el Consistorio ya barajan un plan para atender las necesidades de infraestructura deportiva a escala local.

Por su lado, el club blanquiazul insiste, tras el episodio de esta semana, que es solo un punto y seguido y mantiene el proyecto como objetivo estratégico a medio plazo. Eso sí, no le faltan parejas de baile. El PP regional ha logrado el respaldo necesario para llevar a la Junta el asunto y, además, que el responsable de la Oficina Económica, José Sicre, hombre de máxima confianza del presidente del Principado, Adrián Barbón, y también muy cercano a la agrupación socialista de Avilés, dé explicaciones acerca de la tramitación como PIER de la Ciudad Deportiva del Avilés. También el Partido Popular ha recabado el acuerdo del Pleno de Avilés para, por un lado, convocar un encuentro entre los portavoces de los grupos municipales y el presidente del club blanquiazul para conocer los avances del proyecto además de reactivar la firma del protocolo de la concesión del Suárez Puerta, paso previo para una futura remodelación del estadio. Uno y otro proyecto, el de Corvera y el de Avilés avanzaron siempre por separado, si bien las complicaciones de la inversión para los terrenos de Truyés podrían acercar a otros municipios de la comarca esa inversión. Todas las opciones son posibles ahora y no hay ninguna descartada del todo aunque el proyecto ha vuelto a la casilla de salida.

Del área logística de Castrillón a la Ciudad de la Raqueta

Mientras los planes de la Ciudad Deportiva avanzaban a paso lento hasta que esta semana se estancaron temporalmente, el Real Avilés abría otro frente hace unos meses, que tiene que ver con una instalación deportiva dedicada al mundo del tenis y el pádel. Se planteaba como una subsede de la instalación corverana para integrar también a la Atlética Avilesina. La inversión en este caso rondaría los 3 millones de euros y para avanzar en ello se exploró la posibilidad de incorporar las instalaciones actuales del Club de Tenis de Avilés en la Sablera, en la parroquia de San Cristóbal de Entreviñas. Los socios de la entidad rechazaron la propuesta aunque se les había ofrecido la cancelación de su deuda, en torno a los 800.000 euros.

Hubo una segunda opción, tras diversas conversaciones con el Ayuntamiento de Avilés, con el objetivo de poner en uso unos terrenos en La Luz para los mismo fines. Pero la propuesta también quedo en suspenso. Igual que la del área logística de Castrillón, que quiso ser PIER como la Ciudad Deportiva, pero no halla respaldo en el Principado para los planes presentados hasta el momento por inversores privados.