"Siderurgia, salud, energía, defensa y construcción son nuestros sectores preferentes"

Patricia López Vicente, licenciada en Ciencias Físicas y MBA en Defensa, cumple su primer año como directora general de Idonial, el centro de referencia de la I+D+i en el Principado. Trabajó como consultora independiente colaborando con entidades internacionales como Science Foundation Ireland (SFI), Peace Research Institute of Oslo (PRIO), the Austrian Institute of Technology (AIT), IMFAHE o Isdefe, en proyectos sobre prospectiva tecnológica, planificación estratégica de la I+D+I, evaluación de propuestas y proyectos sobre tecnologías disruptivas o asesorando sobre el impacto de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en el sector de la defensa y seguridad. Desde 2023, y hasta su incorporación a Idonial, fue la responsable del centro de I+D de Alsa. Esta es su primera entrevista desde su llegada al cargo.

¿Puede resumir los cambios más significativos en los que se ha centrado en este primer año respecto de la anterior etapa?

Hemos intentado reorientar el centro hacia tecnologías más novedosas con más impacto en la industria. Tenemos un plan estratégico a tres años para situar a Idonial muy cerca de las empresas y reforzar su papel, no solo en Asturias, sino también en España y a nivel internacional. También hemos hecho un mapeo de la capacidad que tenemos para identificar en qué áreas tenemos mayor potencial y reforzarla.

¿Y cuáles son?

Están las materias primas, para la independencia en la cadena de suministro. Son fundamentales, tenemos mucho conocimiento, Asturias tiene muchas y nos permitirán avanzar hacia una economía circular real. El acero, por el que hay mucha preocupación en Europa sobre la industria y sus capacidades. Ahora se habla de cosas en las que Idonial tiene mucho conocimiento. También los procesos de fabricación, que tenemos que conseguir que sean más eficientes y más rápidos utilizando las nuevas tecnologías, como la IA, para analizar y generar nuevos procesos que permitan a las empresas ser más eficientes, más ágiles y por tanto más competitivas. Para todo eso necesitamos la hibridación del conocimiento, para las industria pero también internamente ser nosotros mucho más eficientes y de transferir soluciones más rápido.

¿Cómo medirá Idonial que los 9 millones de euros de financiación pública en tres años han generado valor real para Asturias?

El valor es múltiple. Somos una fundación sin ánimo de lucro y todo lo que nos llega revierte. Primero en la industria, con personal más formado y equipos con más prestaciones, y eso nos va a reforzar en áreas estratégicas de manera más rápida. También con más personas, porque tenemos capacidad de ofrecer una primera experiencia laboral a quienes finalizan sus estudios de FP, de la universidad o que finalizan un máster. Y a nosotros nos viene bien contar con personas que llegan con ideas frescas. Tenemos gran capacidad de acogida para proporcionales esa primera visión del mundo laboral. Por otro lado, está la transmisión del conocimiento, de la tecnología y los resultados a la industria, y además nuestros proveedores son locales, desde consultorías a cursos de formación, adquisición de materiales y de equipos, mantenimiento…

¿Puede calcular el impacto que supondrá cada euro invertido?

Ahora mismo no, pero sí tendremos que hacer ese análisis. Tener fondos públicos nos permite acudir a proyectos internacionales, que revertirán aquí. Si conseguimos trabajar más rápido, conseguiremos ser más eficientes, transferiremos tecnología con acompañamiento a las empresas para que la incorporen y las haremos más competitivas.

Usted tiene visión internacional. En comparación con otros territorios, cómo definiría la industria asturiana y la que tiene a su alrededor, aquí en Avilés.

Desde fuera no se ve el enorme potencial que hay aquí, con una industria hiperpuntera. Hay empresas que hacen cosas, con o sin el apoyo del centro tecnológico, con una capacidad innovadora muy potente. Las hay con capacidades muy interesantes y con directivos que tienen muchas ganas de innovar, y más en un entorno geopolítico tan complejo.

¿Qué indicadores concretos activarán el cobro de las ayudas del Principado?

El convenio tiene indicadores agrupados por ejes. Está la ciencia y la excelencia tecnológica, el impacto industrial, el social y el económico. Tanto estos como los de la propia Fundación Idonial están alineados. Nos queremos posicionar como actor clave para la industria y para eso nos hemos marcado una serie de objetivos internos, que son la excelencia, el impacto en la industria y el económico para que el centro sea sostenible y viable a largo plazo. También están la gobernanza y la gestión. En este campo vamos a aumentar la calidad de los servicios con más acreditaciones y siendo más ágiles, alineándonos con las exigencias de este siglo.

¿Y los investigadores y científicos del centro?

El objetivo es adecuarnos a lo que necesita la industria. Tenemos que adaptar perfiles. La rotación de personas es normal, aquí y en las empresas, y hay áreas que tendremos que reforzar. Tenemos que hacer muchas cosas para tener unos cimientos sólidos que nos permitan crecer. El reto es identificar y atraer talento. La formación la damos por supuesta, aquí que buscamos personas con inquietudes, curiosas, creativas.

¿Puede concretar el perfil?

Nosotros también necesitamos, como las empresas, soldadores, especialistas en mecanizado, en análisis químico… Cuando una persona finaliza su formación no piensa en que puede trabajar en centros tecnológicos, y nosotros somos una oportunidad que les permite en el futuro seguir en este campo o pasar a la industria.

Ustedes también sufren la fuga de talento.

Trabajamos con la Universidad y con los centros de FP para trasladar a la juventud que se puede trabajar, progresar y hacer cosas muy interesantes y con mucho recorrido desde Asturias. Está bien ir fuera y aprender, pero deben saber que se puede volver y tener una carrera profesional interesante.

¿Qué sectores de la industria son preferentes para Idonial?

La siderurgia, la salud, la defensa, la construcción y la energía, aunque también trabajamos y vamos a trabajar para otros, como la transformación de materias primas en otros productos, y con sectores asociados a los que ya he mencionado.

¿Y qué estrategia va a aplicar no solo para participar en proyectos internacionales, sino para liderarlos?

La idea es crear una Oficina de Proyectos Europeos interna, también para que se visualice que caminamos hacia ese objetivo. Es un trabajo a largo plazo, porque ahora tenemos que empezar por el marco financiero plurianual europeo, que acaba el año que viene, pero ya se ha empezado a negociar el siguiente. Ahí siempre cambian las reglas y tenemos que estar ahí, saber qué se está tratando para posicionarnos y empezar a dar los pasos para liderar.

Está en el Parque Científico-Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. ¿Qué le inspira este microcosmos?

Especialmente la diversidad multisectorial en un espacio tan cercano y de reducidas dimensiones. El Puerto de Avilés, en sí mismo, es un eje económico y alrededor hay empresas diversas, algunas con sus propios centros de I+D. Esa es una ventaja, pero es que en Asturias una de las ventajas es que es muy fácil interactuar.

Noticias relacionadas

n