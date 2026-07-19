Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios

El precio de la vivienda sigue al alza en Avilés. Especialmente en los barrios. Según los últimos datos publicados por el portal inmobilario Idealista, la cotización del metro cuadrado en zonas como El Carbayedo y El Quirinal ya ha alcanzado a la que había antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, el incremento del precio en algunos barrios como Versalles ha sido superior al 25 por ciento en el último año. Esta circunstancia es achacada por los profesionales del sector a una demanda superior a la oferta y a la llegada de inversores foráneos que buscan en la ciudad una segunda residencia o un lugar en el que invertir.

Según los datos del portal inmobiliario, el precio medio del metro cuadrado de vivienda en Avilés es de 1.622 euros. Esto supone un incremento del 13,7 por ciento respecto a un año antes. Si bien, esta cifra se encuentra sensiblemente por debajo del máximo histórico, alcanzado en octubre de 2008, cuando la cotización media en la ciudad era de 2.109 euros, un 23,5 por ciento menos que hoy.

Aunque este techo histórico parece estar lejos, algunos barrios están cerca de sobrepasarlo. Ese es el caso de El Carbayedo y El Quirinal, donde actualmente el precio medio es de 2.028 euros el metro cuadrado, una cifra nunca alcanzada hasta la fecha en estos barrios, según los datos históricos de Idealista, que cifran en un 17,2 por ciento el crecimiento del precio de la vivienda en estas zonas en el último año. Este repunte, además, convierte a El Carbayedo y El Quirinal en las zonas más caras de Avilés, por encima del centro.

Evolución del precio de la vivienda por barrios de Avilés Serie mensual de precios de venta por m2 en Avilés y sus barrios. Fuente: Idealista, informes de precio de la vivienda en venta (Avilés y barrios). Datos hasta junio de 2026.

Si El Carbayedo y El Quirinal (el portal inmobiliario los analiza como una única unidad) son los barrios más caros en junio, el que más ha visto subir su cotización en el sexto mes del año es El Pozón-Villalegre-La Luz. Los barrios del sur han experimento un incremento en la cotización del suelo de la vivienda del 19 por ciento respecto a un año antes, llegado a los 1.199 euros por metro cuadrado. Esta cifra ya se encuentra únicamente un 4 por ciento por debajo de su máximo histórico (1.250 euros), alcanzado en mayo de 2011.

Si bien, quien se lleva la palma en este sentido en el último año es Versalles. En abril de este año –dato más reciente en el portal inmobiliario– el precio de la vivienda era de 1.514 euros el metro cuadrado, lo que suponía un aumento del 26,4 por ciento en relación a un año antes.

Precisamente, el gobierno local, a través de la concejalía de Vivienda, competencia de la edil Ana Solís (IU), ya pidió a principios de año declarar como zonas tensionadas tanto Versalles como los barrios del sur. Actualmente, solo La Magdalena cuenta con esta protección, que permite a la administración tratar de luchar contra el alza de los precios de la vivienda, tanto para el alquiler como la venta. El compromiso del Principado fue entonces elaborar un nuevo estudio para analizar la realidad del mercado en los barrios de la ciudad y estimar si es o no pertinente adoptar esta medida.

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En cuanto al alza de precios, los profesionales del sector señalan que no puede explicarse por un único factor: "Avilés padece históricamente una demanda superior a la oferta, en gran medida debida a la escasez de vivienda nueva; y a eso hay que sumarle la llegada de compradores foráneos, que ven en la ciudad un lugar ideal para hacerse con una segunda vivienda, todavía a un precio más económico que en el sur o el Mediterráneo o para invertir, por ser una zona de moda que, previsiblemente, se revalorizará como refugio climático".