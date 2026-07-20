Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Avilés reúne a expertos en sexología para analizar la seducción y las nuevas relaciones

El encuentro llega a su trigésimo segunda edición y contará con charlas y mesas redondas

La sexóloga Ana Fernández, en el barrio de Sabugo.

La sexóloga Ana Fernández, en el barrio de Sabugo. / R. S.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miki López

Avilés

Avilés acogerá desde esta mañana y hasta el jueves el XXII Curso de Verano de Sexología, una cita que este año lleva por título "La sexología y su amatoria: amantes y seducciones frente a la nueva moral". El encuentro reunirá a especialistas para abordar cuestiones como la moral sexual, la seducción, la educación sexual, las nuevas formas de relación, el cortejo o el heteropesimismo.

Entre los ponentes figuran Myryam Marcos, Ana Fernández Alonso, Raúl Marcos Estrada, Inma Ruiz de Lezana, Aitzole Araneta y Joserra Landarroitajáuregui.

Noticias relacionadas

El programa incluye conferencias, mesas redondas y espacios para el debate, además de actividades sociales como un pincheo de bienvenida, una espicha y una fiesta de clausura. Las sesiones se celebrarán entre el 21 y el 23 de julio y buscan ofrecer una reflexión sobre los cambios en las relaciones afectivas y sexuales desde una perspectiva sexológica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
  3. La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
  4. Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
  5. Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
  6. Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín
  7. Del diluvio al Cantábrico: la patrona de los marineros bendice las aguas en Salinas en un espectacular atardecer
  8. De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo

Avilés reúne a expertos en sexología para analizar la seducción y las nuevas relaciones

Avilés reúne a expertos en sexología para analizar la seducción y las nuevas relaciones

Castrillón invertirá más de 52.000 euros en acondicionar la senda fluvial del Agüil, entre Salinas y Piedras

Castrillón invertirá más de 52.000 euros en acondicionar la senda fluvial del Agüil, entre Salinas y Piedras

Los celtas toman Avilés: arte, gaita y tambor ya retumban en La Exposición

Los celtas toman Avilés: arte, gaita y tambor ya retumban en La Exposición

El Centro Niemeyer pone a la venta el catálogo de la exposición "Agua", de Edward Burtynsky

Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que sus trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: "Fue un gran detalle"

Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que sus trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: "Fue un gran detalle"

Subida ("mínima") de impuestos en Corvera: estas serán las nuevas tasas municipales en 2027

Subida ("mínima") de impuestos en Corvera: estas serán las nuevas tasas municipales en 2027

Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno

Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno

El Puerto fija el calendario de su gran expansión en el suelo de las antiguas Baterías: quiere empezar a comercializar en 2030

El Puerto fija el calendario de su gran expansión en el suelo de las antiguas Baterías: quiere empezar a comercializar en 2030
Tracking Pixel Contents