Avilés reúne a expertos en sexología para analizar la seducción y las nuevas relaciones
El encuentro llega a su trigésimo segunda edición y contará con charlas y mesas redondas
Miki López
Avilés acogerá desde esta mañana y hasta el jueves el XXII Curso de Verano de Sexología, una cita que este año lleva por título "La sexología y su amatoria: amantes y seducciones frente a la nueva moral". El encuentro reunirá a especialistas para abordar cuestiones como la moral sexual, la seducción, la educación sexual, las nuevas formas de relación, el cortejo o el heteropesimismo.
Entre los ponentes figuran Myryam Marcos, Ana Fernández Alonso, Raúl Marcos Estrada, Inma Ruiz de Lezana, Aitzole Araneta y Joserra Landarroitajáuregui.
El programa incluye conferencias, mesas redondas y espacios para el debate, además de actividades sociales como un pincheo de bienvenida, una espicha y una fiesta de clausura. Las sesiones se celebrarán entre el 21 y el 23 de julio y buscan ofrecer una reflexión sobre los cambios en las relaciones afectivas y sexuales desde una perspectiva sexológica.
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