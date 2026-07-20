Los celtas toman Avilés: arte, gaita y tambor ya retumban en La Exposición

Los celtas han tomado Avilés. Y han anunciado que estarán en la ciudad hasta el domingo. Llegan armados con instrumentos, con sus gaitas y sus sones, con su arte de uno y otro lado del Arco Atlántico, y se han hecho fuertes en la Pista de La Exposición, donde han tenido a bien organizar conciertos e incluso han instalado un mercado. Al recinto lo llamado Aldea Celta. También han ocupado el centro social de Las Meanas y han decidido organizar exposiciones artísticas, una de automatismos y otra de cerámica con simbología céltica, con trisqueles, cruces, los nudos, líneas y otros símbolos, expresan la armonía entre lo terrenal y lo divino.

Juan Casas, director del festival Intercéltico, que es el que ha favorecido este encuentro celta en pleno Avilés que se repite cada julio desde hace 29 años. Para inaugurar la nueva edición habló de cultura tradicional, de unión entre "pueblos hermanos", de convivencia, respeto y defensa de un "patrimonio común" que une a las músicas y artes de Galicia, Asturias, Irlanda, Gales, Escocia, Cornualles y Bretaña. "Tenemos gaita y tambores e idiomas diferentes, somos pueblos de una misma raíz y el festival, como cada año, no entiende de fronteras, sino de música y personas", destacó Casas en la inauguración del festival y de la muestra, abierta en el centro social de Las Meanas.

El avilesino Luis Gago, autor de las obras de la muestra, por la que este lunes hizo de guía, planteó un viaje por la cerámica y la simbología céltica. "Lo que más me atrae de todo ese mundo mágico celta es la relación que tiene con la naturaleza, con la tierra, el agua, el aire, con todos los elementos básicos", expuso Gago, que lleva treinta años como alumno en la Escuela de Cerámica avilesina. El salón de actos del centro social de Las Meanas está ocupado por pequeños automatismos artesanales de Asturias y Cornualles, firmadas por el boalés Daniel González y de Paul Spooner, Kate Newstead y Ron Fuller, de Cornualles, de la esquina suroeste del Reino Unido.

José Manuel Fernández, miembro de "Esbardu", el colectivo que está detrás del Intercéltico, fue el encargado de explicar esos mecanismos que se accionan "sin baterías" y que muestran a varios personajes mitológicos, como un "Pegasus". Dado que lo céltico entronca también con las leyendas y lo mágico, Fernández invitó a los asistentes a pensar que esas piezas "por la noche cobran vida" y propone el uso de un código QR para conocer esa historia de un supuesto viaje de los seis automatismos.

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Pero no solo de arte vive el Intercéltico. También hay música. Y de eso sabe la bandina "Tuluergo", que animó la tarde a golpe de tambor y gaita, también en la inauguración del festival. La esgrima antigua, que es celta (aunque sea por unas horas), atrajo la mirada de los avilesinos en la pista de La Exposición y más aún la exhibición de danza y gimnasia a cargo del club Valoe y la academia Step. Todo para abrir la primera de las seis jornadas de un Intercéltico que regresa a Las Meanas y que lo hace en versión reducida, menos días y menos horarios para contener los ruidos, tal y como acordó la organización con el Ayuntamiento. Para finalizar la primera jornada, la banda anfitriona, "Esbardu", abrió las actuaciones en el escenario con sus gaitas.