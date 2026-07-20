El Centro Niemeyer pone a la venta el catálogo de la exposición "Agua", de Edward Burtynsky

El catálogo de la exposición “Agua”, de Edward Burtynsky, ya está en la calle. Lo ha editado el Centro Niemeyer (lo vende a 15 euros). El complejo cultural de la ría -en el foyer del auditorio- acoge una muestra del trabajo artístico del fotógrafo canadiense hasta el próximo 13 de septiembre. La exposición recoge más de cincuenta imágenes, además de textos que contextualizan su obra.

El catálogo lo ha diseñado Marco Recuero. Reproduce una selección de fotografías en las que Burtynsky explora la relación entre el ser humano y el agua. A través de imágenes tomadas en distintos continentes, el fotógrafo documenta grandes infraestructuras hidráulicas, explotaciones industriales, deltas, glaciares y territorios afectados por la sequía, combinando una potente estética visual con un mensaje de carácter medioambiental.

La comisaria de la exposición, que es Enrica Viganò, destaca en el catálogo que la capacidad primera del artista es convertir escenarios marcados por la transformación del territorio en imágenes de gran belleza. "La obra fotográfica de Edward Burtynsky es fruto de una profunda capacidad de análisis y de una excelente capacidad de síntesis", señala, al tiempo que subraya cómo sus fotografías invitan a la contemplación sin renunciar a una lectura crítica sobre los efectos del progreso humano.

La publicación incorpora también textos de la presidenta del Patronato del Centro Niemeyer, Vanessa Gutiérrez González, y del gerente del Niemeyer: Carlos Cuadros.

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Burtynsky nació en Canadá en 1955. Está considerado uno de los fotógrafos contemporáneos más relevantes del panorama internacional. Su obra forma parte de las colecciones de instituciones como el MoMA, el Metropolitan Museum of Art, el Guggenheim de Nueva York, la Tate Modern o el Museo Reina Sofía.