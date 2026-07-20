"Fiesta histórica" en Avilés por el segundo Mundial: "Es un día grande, muy grande"

Mira Alí es paquistaní y desborda alegría. "Es uno de los días más felices de mi vida", relata el también avilesino, con una sonrisa de oreja a oreja. Bea Fernández y Andrea García se dan un abrazo fortísimo. "Alegría, euforia, es una celebración absoluta", aciertan a decir. Mientras, todo el mundo en El Parche, en la plaza de España de Avilés, vibra ante la pantalla gigante instalada en la casa consistorial. "Es un día histórico para España y para todo el mundo", grita Miguel González. El Parche está lleno y desborda alegría, entusiasmo, felicidad y una lista interminable de sensaciones placenteras. El árbitro acaba de pitar el final del encuentro y España acaba de ganar su segundo Mundial. Noa Suárez solo dice que lo vivido en esta final contra Argentina fue "apasionante". Cuando marcó el gol Ferrán Torres todo estalló, pero al final del partido, el kilómetro cero avilesino fue una auténtica locura.

"Esto es la hostia, es lo mejor, sabía que iba a pasar, solo hacía falta que se hiciera realidad", comenta Saúl Fidalgo, emocionado, quitándose las lágrimas con una camiseta, de España, por supuesto. Y se hizo realidad. Miles de personas lo corroboraban, saltaban, gritaban y –lo "loleaban" –al grito de "lo, lo, lo"–, mientras lanzaban fuegos artificiales y ondeaban banderas rojigualdas. Hasta Carmen Pérez, que se había mancado en un pie, pudo saltar y abrazarse a sus amistades en la plaza de España. "Es un día grande, muy grande", señalan otros, ya sin camiseta, y calmados después de un partido en el que los nervios lo llenaban todo, en una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y que tuvo su primera parada donde se festejan los éxitos deportivos en Avilés: en la fiesta de la fuente de la avenida de Alemania –antes en la plaza de Pedro Menéndez–, vallada por el Ayuntamiento.

Los concejos de la comarca avilesina no se quedaron atrás y celebraron como el que más la segunda estrella de la selección española. En Piedras Blancas, la plaza de Europa, donde el Ayuntamiento instaló una pantalla gigante, fue un hervidero. "Es una auténtica fiesta, sobre todo para los niños", destacó Vanessa Pombo.

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En Corvera, los bares de Las Vegas estuvieron a rebosar y la alegría corría como la espuma cuando Ferrán perforó la meta del Dibu. En Luanco, la pantalla gigante concentró a numerosos gozoniegos que pusieron así el broche de oro perfecto a las fiestas del Carmen. Nadie quiso dejar de festejar un éxito que ya es histórico y que, por eso, en la comarca avilesina nadie olvidará.