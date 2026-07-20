Las filtraciones de agua durante las obras de 2024 tuvieron "escasa incidencia" en el deterioro del Valey, señala el informe encargado por Castrillón

Los daños ocasionados por las filtraciones de agua durante las obras en la cubierta y la instalación de climatización de 2024 tuvieron "escasa incidencia" en los graves desperfectos que padece el centro cultural Valey de Castrillón. Así lo reseña el informe de Hueso Arquitectos encargado por el Ayuntamiento, que también refleja los problemas de humedades y filtraciones que padece el edificio son defectos de su construcción, finalizada en 2011. De hecho, el estudio recoge que el inmueble, que lleva dos años cerrado, padece 36 daños, de los cuales 27 tienen su origen en las labores de construcción, seis de las obras de 2024 y tres relacionados con el uso y mantenimiento de las instalaciones.

Según refleja el estudio, en las obras de construcción se generaron problemas de sellado de la cubierta del edificio. Eso provocó varias vías de entrada y acumulación de agua, lo que aceleró la degradación del acero corten del tejado y las filtraciones hacía el interior del edificio. "Todas estas filtraciones han ido produciendoel deterioro de muchos de los revestimientos y de los materiales y del equipamiento del centro con el paso del tiempo", indica el informe, que apunta a errores de diseño y fallos de construcción como causas principales de los desperfectos padecidos por el inmueble en sus cortos 15 años de vida.

Las consecuencias de las deficiencias detectadas en la construcción del edificio han afectado a las escaleras de emergencia, donde se han hallado fallos en los canales de recogida de agua del tejado, así como en el sótano, donde Hueso Arquitectos ha comprobado que diversas causas facilitan inundaciones cada vez que llueve con fuerza. A eso cabe sumar las obras de renovación del sistema de climatización y ventilación, entre otros, ejecutadas en el verano de 2024. El edificio sufrió inundaciones a causa de un temporal de lluvias y, según detalla el informe, por "no haber adoptado las medidas adecuadas para evitar la entrada de agua en el edificio, causando importantes filtraciones" durante el desarrollo de esos trabajos. De acuerdo al informe, como consecuencia de esas últimas actuaciones, el personal municipal detectó "al menos hasta 21 nuevas filtraciones que antes no existían" y que han derivado en humedades en los techos y paredes del edificio, "algunos de ellos revestidos con madera, así como en las butacas y otros elementos del mobiliario e instalaciones".

El Valey permanece clausurado desde hace dos años, y de acuerdo al documento aportado por Hueso Arquitectos su reparación integral costará 1,6 millones de euros, lo que supone el 21,33% del coste de la inversión del Valey, que ascendió a 7,5 millones. El Ayuntamiento se ha comprometido a establecer un plan plurianual para hacer frente a esos trabajos con cargo a diferentes modificaciones presupuestarias. El gobierno, por su parte, critica a sus antecesores por no haber tomado cartas en el asunto para atender las primeras filtraciones registradas en el edificio.

La oposición insiste en que el deterioro del Valey fue a más en 2024

El PSOE destaca que este documento debe convertirse en la hoja de ruta definitiva para recuperar las instalaciones, "alejando el debate de la confrontación política estéril". "El deterioro se vio gravemente aumentado debido a la negligencia de no haber cubierto convenientemente el tejado al inicio de las obras de mejora, lo que expuso la estructura a las inclemencias meteorológicas", señaló el portavoz socialista, Iván López, que no dudó en recalcar que "los vecinos no quieren ver un cruce de reproches ni batallas políticas; lo que exigen son soluciones técnicas y certezas". Los socialistas mostraron su "total disposición" para apoyar y exigir la ejecución del proyecto de reparación integral porque "el objetivo prioritario e irrenunciable es garantizar que el centro cultural vuelva a abrir sus puertas de forma segura y en el menor plazo de tiempo posible".

Yasmina Triguero, portavoz de IU, fue clara: "El PP pretende tomar por tontos a los vecinos de Castrillón". Lo dice después de que los populares responsablizaran a los anteriores gobiernos del estado del Valey. "Culpan a los demás de su absoluta incapacidad por no saber gestionar las obras del Valey, cerrado desde abril de 2024 tras una obra cuyo plazo de ejecución era de tres meses", apuntó. La portavoz de la coalición cuestionó la "gestión desastrosa" del gobierno local y criticó que su "incompetencia va a ser pagada por todos los castrillonenses" tras conocer que la inversión para acondicionar el Valey supondrá 1,6 millones de euros. Triguero entiende que el PP "solo tenía que hacer una cosa: ejecutar correctamente una obra que ya estaba preparada: ni eso saben hacer, ya no pueden seguir viviendo de las excusas. Su gestión se resume en tres palabras: "incapacidad, dejadez e irresponsabilidad".