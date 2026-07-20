La futura fragata "Menéndez de Avilés" acelera su construcción con la puesta de quilla siete meses antes de lo previsto y consolida el avance del programa F-110

El Adelantado volverá a navegar por los mares de todo el mundo. La fragata que llevará el nombre de Pedro Menéndez de Avilés, dedicado al que es uno de los marinos más destacados de la historia del reino español y fundador de San Agustín de Florida, ya toma forma. El astillero de Navantia Ferrol celebró este lunes la puesta de quilla de la F-113 "Menéndez de Avilés", un hito industrial que llega con siete meses de adelanto respecto al calendario previsto por la compañía, desde la que destacan "el buen ritmo de ejecución del programa de las F-110".

El acto, de carácter interno y sin presencia de medios de comunicación, estuvo presidido por el director general de Armamento y Material de la Armada, el almirante Aniceto Rosique, y consistió en la colocación del bloque 212 sobre la grada número dos del astillero ferrolano. Desde Navantia subrayaron que se trató de un "evento de trabajo enmarcado dentro de la actividad productiva habitual", aunque destacaron la importancia de un hito que llega "antes de lo previsto".

La compañía pública vinculó este adelanto al desarrollo del programa y aseguró que "confirma la buena marcha del programa, fruto de la estrecha colaboración" con el Ministerio de Defensa. La puesta de quilla supone el inicio del ensamblaje estructural del buque sobre la grada y marca el comienzo de una nueva fase de construcción para una embarcación llamada a sustituir, junto al resto de la serie, a las actuales fragatas de la clase Santa María (F-80).

Labores de construcción de la fragata / Navantia

Tras este avance, los trabajos continuarán con el montaje progresivo de los distintos bloques hasta la botadura de la fragata. Posteriormente se acometerán dos de los hitos tecnológicos más relevantes del proyecto: la puesta en marcha del Sistema Integrado de Control de Plataforma y la instalación del moderno radar SPY-7, uno de los sistemas más avanzados con los que contará la Armada. La previsión de Navantia mantiene la entrega del buque en 2028.

El plan sigue su curso

El programa de las F-110 continúa avanzando en paralelo con el resto de unidades de la serie. La F-111 "Ramón Bonifaz", la más avanzada, ya se encuentra a flote en el muelle tras abandonar la grada número dos. Por su parte, la F-112 "Roger de Lauria", ubicada en la grada tres, ha completado recientemente su estructura principal con el montaje del bloque de proa y tiene prevista su botadura después del verano. Mientras tanto, la F-114 "Luis de Córdova" afronta las primeras fases de construcción coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva Fábrica Digital de Bloques.

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La F-113 "Menéndez de Avilés" llevará el nombre de uno de los personajes más universales de la historia avilesina. Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574), almirante y Adelantado de La Florida, fundó en 1565 la ciudad de San Agustín, considerada el asentamiento europeo habitado de forma continuada más antiguo de los actuales Estados Unidos. Con esta nueva fragata, la Armada recupera su legado para bautizar un buque que representará a la industria naval española y que llevará el nombre de Avilés por los mares de todo el mundo durante las próximas décadas.