Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que los trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: "Fue un gran detalle"

Una onda expansiva de la final del Mundial, la de Nueva Jersey -la ganó la Selección española a la Argentina- llegó al polígono industrial de la ría de Avilés “con sorpresa”. El otro día, el empresario avilesino Javier Fernández-Font, que es consejero delegado de la empresa metalúrgica Alusín Solar, envió una circular por mail a todos sus empleados -son 54-. Les decía que el lunes después de la Final se cambiaba la hora de entrada al tajo: de las siete y media de la mañana a las diez. El motivo de este cambio no era otro que permitir a los trabajadores que disfrutasen del partido con tranquilidad. “Fue un gran detalle por parte de la empresa”, confiesa David Castaño, que es oficial de primera en la compañía en la que entró hace siete años, "con la pandemia”.

Suena un ruido ensordecedor que viene del otro lado de la nave. Alusín Solar fabrica estructuras metálicas para energía solar en una instalación de 3.000 metros cuadrados, al pie de la antiguas Baterías de coque. Allí, a un paso, está el gasómetro que sobrevivió a la piqueta. Cuenta Emilio Moreno -comercial en Alusín Solar desde hace cuatro años- que cuando se marchó de vacaciones tuvo un pálpito: “¿Y si, al final, jugamos la Final?” Se iba de vacaciones a Valencia y el día 19 tenía previsto regresar a Asturias porque este lunes volvía al tajo.

Y el pálpito se cumplió y España jugó la finalísima y Ferran Torres hizo el segundo gol más importante de la historia. Si Iniesta hizo el primero -el Gol de Iniesta-, Ferran compuso el siguiente: el Gol de Ferran. “El avión de Valencia a Asturias salía a las nueve de la noche. Lo cambiamos, cogimos un coche y nos plantamos en Madrid, porque desde Barajas el avión salía una hora antes”. Y así podía llegar a los himnos, a Tom Cruise… “Pero nos retrasaron la salida”, sigue contando. El avión emprendió el vuelo a las nueve menos cuarto.

-Pues no pudo llegar.

-Llegamos para lo bueno.

A la segunda parte, al gol, al número musical amontonado, a la entrega de la copa y a los abrazos al Rey Felipe VI, esta vez sin camiseta deportiva número 26: con traje, corbata y todo lo demás. Moreno, no engañó, estaba feliz de haber hecho uso de las dos horas y pico “de fiesta” que la empresa le concedió para acompañar a Rodri a levantar la copa de la segunda estrella.

Alusín Solar es una empresa que tiene quince años de historia, o sea, nació en 2010, cuando el Mundial de Sudáfrica. “¿Y entonces ya puso en práctica esto de las dos horas y pico libres?” “Bastante tenía con saber dónde tenía mi mano izquierda”, bromea Javier Fernández-Font.

La visita de LA NUEVA ESPAÑA llega a la hora de acabar la jornada. “Somos pocos ahora por las vacaciones”, explica Font. Son pocos, pero están al tajo. Aparte de Moreno y de Castaño también se benefició del tiempo de menos Pablo Fernández, que es oficial de segunda, que lleva cuatro años en la empresa y que, claro, no había vivido nunca un permiso como este a cuenta de los triunfos de la Selección española. “Lo mejor del partido ha sido poder estar con los amigos y poderlo hacer un rato más”.

Los tres trabajadores de la metalúrgica, en todo caso, lo disfrutaron de lo lindo. La copa del Mundo de los de Alusín Solar fue alargar “la celebración”, que no es lo mismo entrar al amanecer que habiendo amanecido ya. “Nunca había esperado una cosa así”, se despide Fernández. Justo después de hacerse la foto que sale junto a este reportaje.