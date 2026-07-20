La música clásica toma Soto del Barco con el inicio del Curso Nacional para jóvenes intérpretes: "Es ideal para conocer gente y tocar en verano"

Soto del Barco vuelve a sonar a música clásica. El Curso Nacional para jóvenes intérpretes comenzó este viernes con las primeras clases y charlas, que dieron comienzo tras un acto de bienvenida celebrado en el Teatro Clarín, en el que estuvieron presentes alumnos, profesores, familias y el alcalde, José Manuel Lozano. "Queremos conocer gente y también tocar un poco en verano", aseguraban los jóvenes intérpretes, ante de iniciar los seis días de formación y diversión a ritmo de sus instrumentos.

Y ese es, precisamente, el objetivo de estos cursos. Que los jóvenes intérpretes disfruten de sus instrumentos, reciban los consejos de músicos contrastados y que, además, hagan amigos. “Que aprendan, que saquen el máximo partido de este poco tiempo que están con nosotros”, defendió Josep Solé Coll, primer organista del Vaticano, uno de los docentes del claustro de esta formación, del que también forman parte otros intérpretes como la pianista avilesina Noelia Rodiles, el contrabajista Javier Sapiña o el clarinetista Cecilio Villar.

“La música es un lenguaje universal que une generaciones y territorios, en el pueblo estamos orgullosos de ser parte de este encuentro con el arte, el talento y la educación”, expresó el alcalde, José Manuel Lozano, en la apertura del curso, en el que, por supuesto, resaltó la labor de la Asociación Cultural de Intérpretes y Ponentes Musicales, organizadora del acto, al tiempo que incentivó a los jóvenes músicos a "exprimir al máximo la experiencia, aprovechar cada clase, cada nota y también cada rincón de nuestro municipio y de nuestro pueblo": "Soto del Barco está encantado de teneros aquí, sentidos como casa".

Por su parte, Daniel Tarrio, director de la Asociación, destacó la implicación de todos los organizadores para sacar adelante estas cinco ediciones de los cursos. “Cada año es mucho trabajo, son experiencias nuevas, situaciones diferentes, pero lo hacemos con mucho cariño y pasión por la música”, añadía Tarrio para concluir la ceremonia de apertura y dar paso a las clases que los jóvenes músicos esperaban con tanta ansia.

Noticias relacionadas

Entre las novedades de esta edición, destaca la firma de un convenio de colaboración con la ONCE, en virtud del que participan dos estudiantes invidentes. "Supone un paso más en la integración y la sensibilización de las personas con discapacidad, que tienen las mismas metas que el resto; la discapacidad no es un obstáculo para convertirse en músico", añadió Tarrio, de un acuerdo que incluye charlas para los participantes y la concesión de una beca de formación completamente gratuita para una alumna de la ONCE.