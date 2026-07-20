El Ayuntamiento de Avilés urge a Vivienda declarar los barrios como zonas tensionadas: "Lo que estamos viendo es muy grave"

"Es urgente que la declaración de zonas tensionadas llegue también a los barrios. Lo que estamos viendo en Avilés es muy grave". El repunte del precio de la vivienda, que ha hecho que la cotización de los pisos en barrios como El Carbayedo y El Quirinal hayan alcanzado máximos históricos este año, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, preocupa, y mucho, al gobierno local. Tanto, que el Ayuntamiento insta a las administraciones regional y estatal a que tomen medidas para tratar de frenar esta situación. "Pedimos al Principado y al Gobierno Central que sean valientes. Tanto con la declaración de zonas tensionadas como en adoptar medidas para limpiar la compra a especuladores. La vivienda tiene que ser para vivir", destaca la concejala de Vivienda, Ana Solís (IU).

Hasta ahora, en Avilés solo el barrio de La Magdalena ha sido declarada como zona tensionada por el Principado, por haber padecido un incremento del precio de la vivienda del 66,66 por ciento entre 2020 y 2024 y un aumento en la cotización del alquiler del 20,45 por ciento entre 2019 y 2023, ambos porcentajes por encima del Indice de Precios al Consumo (IPC) acumulado durante esos periodos.

La intención del gobierno local era que esta protección, que permite a la administración autonómica intervenir el mercado para contener precios a fin de facilitar el acceso a la vivienda, se extendiese a la práctica totalidad del municipio. Según los primeros estudios hechos por el Principado, todo apuntaba a que el grueso de los barrios avilesinos cumplían los criterios objetivos exigidos para su declaración –el coste del alquiler o la hipoteca, junto con los suministros básicos supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares o que el precio de la vivienda haya aumentado más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en el último lustro–, pero finalmente esto solo alcanzó a La Magdalena.

Desde entonces, el objetivo de la concejalía de Vivienda es que se actualicen los datos del concejo para hacer una nueva valoración. "Me consta que desde el Principado se está estudiando la situación del resto de barrios de Avilés, pero también sé que es una tramitación muy farragosa. Pese a ello, les recordamos que estamos ane una situación urgente", recalca Solís.

La edil señala que el precio de la vivienda es una de las principales preocupaciones de la administración local, y por ello no duda en reclamar medidas urgentes. "A mí me parecería acertado optar por iniciativas como la que están poniendo en marcha en Cataluña de limitar la compra de viviendas para frenar la especulación", anima la edil.

Tal y como publicó ayer este periódico, el precio de la vivienda ha alcanzado este último año máximos históricos en El Quirinal y El Carbayedo, donde la cotización del metro cuadrado asciende a 2.028 euros, según datos del portal inmobiliario Idealista. Además, en los barrios del sur (El Pozón-Villalegre-La Luz), el repunte de precios en el último año ha sido del 19 por ciento, hasta llegar a los 1.199 euros, una cifra que roza también el máximo histórico.

Noticias relacionadas

En el global del municipio, el precio medio del metro cuadrado es de 1.622 euros, un 23,5 por ciento por debajo del máximo histórico, registrado en octubre de 2008. Los profesionales del sector achacan esta situación a la escasa oferta de vivienda en el mercado avilesino y la alta demanda, impulsada en cierta medida por la irrupción de inversores foráneos.