Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno

El Ayuntamiento da luz verde a la construcción de una vivienda unifamiliar en Rivero

Las instalaciones de Saint-Gobain tras el derribo de su icónico depósito de agua.

Las instalaciones de Saint-Gobain tras el derribo de su icónico depósito de agua. / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. F. V.

Nuevo "pasito" administrativo para el nuevo horno de Saint-Gobain. La Junta de Gobierno Local de Avilés concedió a la multrinacional frances este lunes la licencia de obra para la construcción de una nueva subestación eléctrica en sus instalaciones de La Maruca. Esta infraestructura, que tendrá un coste de 3.075.944,40 euros, está llamada a alimentar el nuevo horno de la planta, para cuya construcción la compañía tiene a su disposición varias ayudas europeas millonarias. Si bien, Saint-Gobain aún no ha aceptado ninguna de estas subvenciones ni tampoco ha confirmado públicamente la construcción del horno.

La nueva subestación permitirá multiplicar la capacidad de suministro eléctrico de la fábrica. La previsión de la compañía, aunque todavía pendiente de la decisión definitiva, es que el futuro horno utilice la electricidad como fuente principal de energía, complementada con gas natural, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles.

Noticias relacionadas

En la misma sesión, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la construcción de una vivienda unifamiliar en el número 98 de la calle Rivero. El presupuesto de esta obra asciende a 196.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
  3. La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
  4. Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
  5. Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
  6. Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín
  7. Del diluvio al Cantábrico: la patrona de los marineros bendice las aguas en Salinas en un espectacular atardecer
  8. De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo

Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno

Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno

El Puerto fija el calendario de su gran expansión en el suelo de las antiguas Baterías: quiere empezar a comercializar en 2030

El Puerto fija el calendario de su gran expansión en el suelo de las antiguas Baterías: quiere empezar a comercializar en 2030

La música clásica toma Soto del Barco con el inicio del Curso Nacional para jóvenes intérpretes: "Es ideal para conocer gente y tocar en verano"

La música clásica toma Soto del Barco con el inicio del Curso Nacional para jóvenes intérpretes: "Es ideal para conocer gente y tocar en verano"

La futura fragata "Menéndez de Avilés" acelera su construcción con la puesta de quilla siete meses antes de lo previsto y consolida el avance del programa F-110

La futura fragata "Menéndez de Avilés" acelera su construcción con la puesta de quilla siete meses antes de lo previsto y consolida el avance del programa F-110

El PP acusa al gobierno de Avilés de usar la vivienda para "hacer que cada vez más vecinos dependan de sus decisiones"

El PP acusa al gobierno de Avilés de usar la vivienda para "hacer que cada vez más vecinos dependan de sus decisiones"

La resaca del Mundial llega al mercado de Avilés: "No descansamos mucho, pero un día es un día"

La resaca del Mundial llega al mercado de Avilés: "No descansamos mucho, pero un día es un día"

Primer bocado a la Manzana del Talento de Avilés: el Principado anuncia que la primera fase de las obras comenzará este año

Primer bocado a la Manzana del Talento de Avilés: el Principado anuncia que la primera fase de las obras comenzará este año

La gira del Bonito llega a Salinas esta semana: degustaciones gratuitas, contenidos divulgativos y más...

La gira del Bonito llega a Salinas esta semana: degustaciones gratuitas, contenidos divulgativos y más...
Tracking Pixel Contents