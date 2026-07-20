Saint-Gobain ya tiene licencia para construir su nueva subestación eléctrica en Avilés, clave para el nuevo horno
El Ayuntamiento da luz verde a la construcción de una vivienda unifamiliar en Rivero
A. F. V.
Nuevo "pasito" administrativo para el nuevo horno de Saint-Gobain. La Junta de Gobierno Local de Avilés concedió a la multrinacional frances este lunes la licencia de obra para la construcción de una nueva subestación eléctrica en sus instalaciones de La Maruca. Esta infraestructura, que tendrá un coste de 3.075.944,40 euros, está llamada a alimentar el nuevo horno de la planta, para cuya construcción la compañía tiene a su disposición varias ayudas europeas millonarias. Si bien, Saint-Gobain aún no ha aceptado ninguna de estas subvenciones ni tampoco ha confirmado públicamente la construcción del horno.
La nueva subestación permitirá multiplicar la capacidad de suministro eléctrico de la fábrica. La previsión de la compañía, aunque todavía pendiente de la decisión definitiva, es que el futuro horno utilice la electricidad como fuente principal de energía, complementada con gas natural, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles.
En la misma sesión, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la construcción de una vivienda unifamiliar en el número 98 de la calle Rivero. El presupuesto de esta obra asciende a 196.000 euros.
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