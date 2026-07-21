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Avilés reunirá en enero a los mejores judokas de los cinco continentes con una prueba de la Copa del Mundo

La ciudad acogerá una de las cinco citas del circuito internacional de kata, con unos 200 deportistas de más de quince países y un importante impacto para la hostelería y el comercio

Dos judokas durante la Kata World Series.

Dos judokas durante la Kata World Series. / Ángel González

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P. M.

Avilés

Avilés se colocará en enero en el centro del judo internacional. La ciudad ha sido elegida por la Federación Internacional de Judo para acoger el próximo 23 de enero de 2027 una de las cinco pruebas de la IJF Kata World Series, la Copa del Mundo de esta modalidad. La competición se celebrará en el Complejo Deportivo Avilés, en El Quirinal.

La organización prevé la participación de unos 200 judokas procedentes de más de quince países de los cinco continentes. Avilés compartirá protagonismo en el calendario con Montreal y Bruselas, mientras que las otras dos sedes todavía están pendientes de designación. La elección refuerza la trayectoria de la ciudad como escenario de grandes acontecimientos deportivos.

El campeonato tendrá también una destacada proyección internacional. La marca Avilés aparecerá en los canales oficiales de la Federación Internacional de Judo, en medios especializados y en redes sociales de alcance global. La modalidad de kata, considerada la vertiente más técnica y artística de este deporte, cuenta con un importante seguimiento en países como Japón y Francia y en distintos puntos de Centroeuropa.

La llegada de competidores, jueces, entrenadores y acompañantes generará además un notable impacto económico en sectores como la hostelería, el comercio y los hoteles. Las estancias se producirán en una época de menor actividad turística, por lo que la cita contribuirá a la desestacionalización y servirá para reforzar la apuesta de la ciudad por el turismo deportivo.

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El presidente de la Federación de Judo del Principado de Asturias, José Ramón Díaz Maseda, aseguró que "este es el éxito de todo Avilés" e invitó a asociaciones, hosteleros y jóvenes a participar en el reto mediante un programa de voluntariado. "En 2027, Avilés será el tatami del mundo", afirmó. El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, calificó la prueba como un evento de "talla internacional" que "situará a Avilés como referencia en el mapa internacional del judo".

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