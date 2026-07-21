La Cámara de Comercio impulsa un plan pionero para que ocho empresas avilesinas den el salto hacia una gestión de residuos más eficiente

La sostenibilidad deja de ser una meta lejana para convertirse en una herramienta práctica para las pequeñas y medianas empresas. La Cámara de Comercio de Avilés pondrá en marcha un proyecto piloto que permitirá a ocho pymes de su demarcación avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el entorno mediante la elaboración, sin coste, de planes de gestión de residuos adaptados a sus necesidades. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado y con las otras dos cámaras de comercio asturianas, con el objetivo de facilitar la transición del tejido empresarial hacia fórmulas más sostenibles.

El proyecto se presentará este miércoles, 22 de julio, en una jornada informativa que comenzará a las 10.00 horas en la sede de la Cámara, en la plaza de Camposagrado. La apertura institucional contará con la participación de Susana Madera, directora general de Medio Ambiente del Principado; José Manuel Vega Rodríguez, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Avilés, y Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Avilés. Posteriormente, Rubén Avanzas Fernández, responsable del Área de Desarrollo de Operaciones, será el encargado de presentar los detalles del Plan de Gestión de Residuos para Pymes.

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Durante el encuentro se explicarán los objetivos del programa, el alcance de las actuaciones previstas, los beneficios que obtendrán las empresas seleccionadas y el procedimiento para formalizar la inscripción. La iniciativa busca que las pymes incorporen criterios de economía circular y mejoren su gestión ambiental mediante herramientas prácticas y personalizadas, favoreciendo así una mayor competitividad y una adaptación progresiva a las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad.