Iyán Castaño, el artista que convierte las ondas de arena en arte, expone en Avilés

Iyán Castaño es un enamorado del mar y, sobre todo, de las formas que la bajamar deja en la arena de la playa. Ese es el pilar de su obra artística, con la que compone la exposición pictórica "A propósito de azul", que se inaugurará este martes a las 19.00 horas en el Centro de Servicios Universitarios.

La exposición cuenta con tres piezas principales. Dos estarán ubicadas en el escaparate, y en ellas sobresalen tonos azules que se detienen a mostrar ese juego del mar y la arena en las playas de Borizu y de Barro, ambas en Llanes. La tercera pieza, con unas dimensiones de 5 por 1,60 metros, estará situada a la entrada del edificio universitario. Tiene tonos negros y "la forma que dejó el mar, de esqueletos", detalla Castaño, de la tituló "Anatomía de una onda". En los trabajos emplea una técnica que entremezcla el grabado con la pintura en acrílicos. Precisamente, el artista estudió grabado en la Escuela de Arte de Oviedo y continuó su formación en la Facultad de Bellas Artes de Leioa, en Vizcaya, para luego regresar a Asturias con una idea. "Siempre quise trabajar in situ, cerca del mar y como volví a Asturias sin apenas dinero para montar un estudio, decidí que mi estudio era la playa", destaca el autor, que necesitó cinco años "de ensayo y error" hasta ver nacer su primera obra.

La exposición está comisariada por Luz Mar González Arias, directora del Centro de Servicios Universitarios de Avilés y a la sazón autora de un texto que acompaña al tríptico de "A propósito de azul". "Las obras de Iyán Castaño tienen una dimensión estética innegable. El público espectador suele adjetivar su trabajo como bello, o expresar cómo, ante su contemplación, sienten paz y calma, algo parecido a lo que experimentan cuando están físicamente en una playa", reflexiona González sobre la muestra, "comisariada en el marco del proyecto de investigación nacional 'Crisis en convergencia: una aproximación sindémica a la enfermedad desde las Humanidades Médicas y Medioambientales'".

De 30 años, Iyán Castaño es natural de Pola de Siero. En 2023 obtuvo el Premio Arte Joven de Asturias, un galardón destinado a menores de 35 años, por su proyecto "Sand ripples", que se traduce por "ondas de arena", creado a partir de la misma técnica que emplea en la exposición "A propósito de azul". Tras recibir esta distinción expuso su trabajo en la sala Borrón de Oviedo y también en Gijón y en la Casa de Cultura de Avilés antes de hacerlo en Madrid.

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En el acto de inauguración, Iyán Castaño y Luz Mar González ofrecerán una charla en la que reflexionarán sobre el entorno marino. Un vídeo presentará además el proceso de creación de los proyectos del artista llanisco en una exposición pictórica pensada para los amantes de la naturaleza y el mar que se podrá visitar hasta el 15 de octubre.