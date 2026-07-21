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Luis Ángel Díaz se proclama campeón de Asturias de Fotografía Submarina 2026 en Cudillero

El Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas copa el podio y logra la clasificación para el Campeonato de España

Los ganadores del campeonato de Asturias de Fotografía Submarina

Los ganadores del campeonato de Asturias de Fotografía Submarina

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LOS GANADORES DEL CAMPEONATO DE ASTURIAS DE DE FOTOGRAFIA SUBMARINA / Alejandro Guantes

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S. F.

Avilés

Luis Ángel Díaz, acompañado por José Antonio Amago, se ha proclamado campeón de Asturias de Fotografía Submarina (ASFOSUB 2026) tras imponerse en la competición celebrada en las aguas de Cudillero los pasados días 27 y 28 de junio.

El campeonato está organizado por el Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas y la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA). Reunió a los mejores especialistas asturianos de esta disciplina con el objetivo de obtener una plaza para el Campeonato de España.

La competición puso a prueba la capacidad de los participantes para capturar la riqueza de los fondos marinos de Cudillero, considerados entre los más destacados del Cantábrico. Los equipos, integrados por un fotógrafo y un asistente, dispusieron del mismo tiempo y del mismo escenario para completar una colección de imágenes en seis categorías: pez, macro, foto creativa, ambiente con modelo, ambiente sin modelo y foto temática. En esta edición, el tema elegido fue el color rojo (en referencia al de la camiseta principal de la Selección Nacional de fútbol).

“Cada una de estas categorías contaba con medallas de oro, plata y bronce y, después, hasta diez. Cada uno de estos puestos tiene una puntuación particular. La suma total de cada fotógrafo es la que da el ganador final campeonato de Asturias”, señaló Luis Ángel Díaz, precisamente, el vencedor de la competición.

Un jurado formado por jueces de la Federación Española de Actividades Subacuáticas valoró las imágenes presentadas por cada uno de los deportistas de este modo el podio se completó con Alejandro Guantes Pevida y Ricardo R. Fernández Martínez.

El Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas dominó el campeonato al ocupar las primeras posiciones del podio. La victoria de Luis Ángel Díaz y José Antonio Amago les otorga además el billete para representar a Asturias en el próximo Campeonato de España de Fotografía Subacuática.

Diez equipos

Finalmente, fueron diez los equipos que compitieron bajo las aguas de Cudillero. La organización facilitó la recarga de aire de las botellas para la segunda jornada y puso a disposición de los participantes las embarcaciones necesarias para desplazarse hasta los puntos de inmersión. Los participantes podían serlo si acreditaban su titulación de buceo, la licencia federativa en vigor, el DNI y la correspondiente inscripción (80 euros por equipo).

Tras una reunión técnica -el 25 de junio-, los equipos estuvieron listos para hacer las inmersiones el sábado 27 y el domingo 28. En cada uno de estos días se realizaron dos inmersiones.

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Además de los trofeos para los tres primeros clasificados, se concederán premios específicos para las categorías de cámara compacta, mejor modelo, categoría inclusiva y fotografía realizada con dispositivo móvil.

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