La multinacional DXC, con sede en Avilés, se alía con Mastercard para blindar a las empresas frente a los ciberataques
La compañía incorpora la tecnología de inteligencia de amenazas de Recorded Future para detectar vulnerabilidades en proveedores en tiempo real y anticiparse a incidentes
La multinacional tecnológica DXC, que cuenta con una de sus principales sedes españolas en Avilés, da un nuevo paso en su estrategia de ciberseguridad con un acuerdo de alcance internacional. La compañía ha anunciado una alianza estratégica con Mastercard para ayudar a las empresas a reforzar la protección de sus cadenas de suministro digitales, uno de los puntos más vulnerables en un contexto en el que la creciente interconexión entre organizaciones ha multiplicado los riesgos de sufrir ciberataques.
El acuerdo permitirá a DXC integrar las capacidades de Recorded Future, empresa especializada en inteligencia de amenazas adquirida por Mastercard en 2024. Gracias a esta tecnología, las organizaciones podrán disponer de una monitorización continua de terceros y de información en tiempo real sobre posibles amenazas que afecten a proveedores o socios estratégicos. El objetivo es detectar vulnerabilidades con mayor rapidez, conocer el nivel real de exposición y actuar antes de que un incidente termine comprometiendo toda la actividad empresarial.
El director de Ciberseguridad de DXC Technology España y Portugal, Mikel Salazar, advierte de que la cadena de suministro digital se ha convertido en "el nuevo perímetro de seguridad", ya que los ciberdelincuentes aprovechan un único punto débil para acceder a múltiples organizaciones. A ello se suma el impacto de la inteligencia artificial, que, según explica, "está acelerando esta tendencia y obliga a las compañías a disponer de una visibilidad permanente de todo su ecosistema para identificar dónde se encuentran los riesgos reales".
Desde Recorded Future, su consejero delegado, Colin Mahony, subraya que "la inteligencia de amenazas resulta esencial para proteger el ecosistema digital porque permite mirar más allá de los propios sistemas de una empresa y comprender dónde es más probable que actúen los ciberdelincuentes". La incorporación de esta solución a los servicios de DXC pretende ofrecer una visión automatizada y en tiempo real de la exposición de terceros.
Con esta alianza, DXC Technology refuerza su posición como socio tecnológico especializado en resiliencia digital y seguridad empresarial, en un momento en el que la combinación de inteligencia artificial, ecosistemas cada vez más conectados y un marco regulatorio más exigente está transformando la manera en la que las compañías afrontan la ciberseguridad. La multinacional considera que el futuro pasa por anticiparse a las amenazas, reducir la exposición al riesgo y abandonar un modelo basado únicamente en reaccionar cuando el ataque ya se ha producido.
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