Vox rechaza la compra municipal de pisos para ampliar el parque público de Avilés: "Es una tomadura de pelo"

La polémica sobre las medidas para facilitar el acceso a la vivienda en Avilés suma un nuevo capítulo. Después de que el Gobierno municipal anunciase su intención de destinar 300.000 euros a la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público de alquiler, Vox cargó este martes contra la iniciativa al considerar que tendrá un impacto "irrelevante" sobre el mercado residencial. La formación sostiene que la cuantía prevista apenas permitirá adquirir "dos o tres viviendas" y critica que el Ayuntamiento presente esa actuación como una solución al problema del acceso a la vivienda.

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez, calificó la medida de "auténtica tomadura de pelo para los avilesinos". "Con un precio medio de unos 1.400 euros por metro cuadrado, basta hacer un cálculo muy sencillo para comprobar que esos 300.000 euros apenas alcanzarán para comprar dos o tres viviendas. Y eso sin contar los gastos de notaría, impuestos o las reformas necesarias para poder destinarlas al alquiler.", afirmó.

La edil también acusó al Ejecutivo local de incurrir en una contradicción respecto al mercado inmobiliario. Según señaló, la concejala responsable del área, María Elena Solís, ha criticado durante años el precio de venta de los inmuebles y, sin embargo, ahora plantea que el Ayuntamiento los adquiera precisamente a esos valores. "La señora Solís lleva años acusando a los propietarios de vender demasiado caro y criticando el precio de mercado de la vivienda. Sin embargo, ahora anuncia que el Ayuntamiento va a comprar precisamente a ese precio de mercado que tanto censura. Es una contradicción que demuestra la falta de una política seria de vivienda", sostuvo.

Como alternativa, Vox defiende actuar sobre la oferta de vivienda. La formación apuesta por facilitar la construcción de nuevos inmuebles, promover vivienda protegida mediante la adquisición de suelo cuando sea necesario y, sobre todo, desbloquear la bolsa de suelo privado que, a su juicio, permanece paralizada en Avilés. "Lo sensato es facilitar la construcción de nuevas viviendas. Si aumenta la oferta de vivienda, bajarán los precios. Esa es la única solución que funciona", aseguró Martínez.

En la misma línea se expresó el diputado autonómico de la formación, Javier Jové, quien criticó que el Ayuntamiento haya optado por aplicar "las mismas recetas intervencionistas que ya han fracasado en el Principado". A su juicio, el principal problema radica en que existen unas 3.500 viviendas vacías cuyos propietarios no las destinan al alquiler por la falta de seguridad jurídica. "La solución no pasa por que el Ayuntamiento se convierta en una inmobiliaria, sino por dar confianza a los propietarios para que esas viviendas vuelvan al mercado", afirmó.

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Transparencia en la adjudicación

Además, Jové reclamó al Gobierno local que explique cómo se adjudicarán las viviendas que puedan adquirirse con la partida anunciada. "Los avilesinos tienen derecho a saber quiénes serán los beneficiarios de esas viviendas y cuáles serán los criterios de adjudicación. Lo que no aceptamos es que se presente como una gran política de vivienda una medida que apenas permitirá comprar dos o tres pisos y que no resolverá el problema real que sufren cientos de familias", concluyó el parlamentario autonómico.