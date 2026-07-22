Aguas de Avilés adelanta la renovación de más de 700 metros de tuberías en San Cristóbal tras una cadena de averías que dejó sin suministro a unos 200 vecinos

Las continuas averías en la red de abastecimiento de San Cristóbal han obligado a Aguas de Avilés a acelerar una actuación de urgencia con la que renovará más de 700 metros de tuberías en esta zona del municipio. La decisión llega después de los problemas registrados entre los días 17 y 19 de julio, provocados por la antigüedad de la conducción y la elevada presión existente en este tramo, unas incidencias que afectaron a 143 contratos, lo que equivale alrededor de 200 vecinos.

La primera rotura se produjo el 17 de julio y, aunque fue reparada inicialmente, durante el fin de semana aparecieron nuevas incidencias en distintos puntos de la misma conducción debido al deterioro general de la infraestructura. Como medida inmediata, la empresa sustituyó 16 metros de tubería para recuperar el servicio y, posteriormente, decidió instalar un bypass provisional mediante tuberías de polietileno que permitirá garantizar el abastecimiento mientras se ejecuta la solución definitiva. Además, colocará una válvula reductora de presión para minimizar el riesgo de nuevos fallos.

La actuación de mayor calado consistirá en la renovación integral de la red general y de los ramales secundarios, una intervención que ya se encuentra en fase de redacción al considerarse prioritaria por el estado de unas instalaciones susceptibles de seguir registrando averías. Esta obra dará continuidad a las inversiones realizadas en el entorno, donde en 2023 ya se sustituyeron 520 metros de tuberías en La Cabianca, Caserío del Rey y Lugar Campo, y está contemplada dentro del Plan Director de Abastecimiento de Avilés, integrado en el PERTE de digitalización del ciclo del agua.

La gerente de Aguas de Avilés, Susana Jódar, subrayó que la compañía ha decidido adelantar esta inversión para evitar que los problemas vuelvan a repetirse. "Somos plenamente conscientes de las molestias que estas averías han ocasionado a vecinos y negocios de la zona. Precisamente, por ello hemos actuado con la máxima rapidez para restablecer y garantizar el suministro y hemos decidido adelantar una actuación prioritaria que permitirá renovar una parte muy importante de esta red y mejorar su fiabilidad", afirmó.

Noticias relacionadas

Desde la empresa recuerdan que este tipo de averías fortuitas son incidencias imprevistas que, de acuerdo con el Reglamento del Servicio de Suministro de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Avilés, pueden obligar a interrumpir temporalmente el suministro sin posibilidad de aviso previo, a diferencia de los cortes programados. No obstante, Aguas de Avilés destaca que dispone de un canal de alertas para informar a los usuarios de las afecciones que puedan producirse y reitera su compromiso de seguir invirtiendo en la modernización de la red de abastecimiento para reducir al máximo futuras incidencias.