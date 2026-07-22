Avilés invierte más de medio millón de euros en modernizar la casa del Navarro
La reforma integral de La Tabiella permitirá renovar los vestuarios, ampliar las dependencias del club, estrenar un gimnasio y mejorar la eficiencia energética del complejo
El Complejo Deportivo de La Tabiella afrontará en los próximos meses la mayor renovación de los últimos años. El Ayuntamiento de Avilés sacó este miércoles a licitación unas obras valoradas en 635.000 euros que supondrán una transformación prácticamente integral de las instalaciones donde desarrolla su actividad el Navarro Club de Fútbol, con el objetivo de actualizar un equipamiento que acumula décadas de uso y adaptarlo a las necesidades actuales del deporte base. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de siete meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de agosto.
La actuación ha crecido de forma notable respecto al planteamiento inicial. El proyecto pasa de una previsión de 300.000 euros a una inversión que supera el doble de esa cantidad después de incorporar las propuestas trasladadas por el propio Navarro Club de Fútbol durante la redacción del documento. Gracias a ello, el complejo dispondrá de nuevos espacios para la gestión diaria de la entidad, entre ellos un despacho, una sala de reuniones, una zona de lavandería y almacenamiento de ropa deportiva, además de recuperar cerca de 60 metros cuadrados que hasta ahora permanecían infrautilizados.
Las obras permitirán actuar sobre un recinto de 13.886 metros cuadrados, dotado de dos campos de fútbol, uno de hierba natural y otro de hierba artificial, y varios edificios auxiliares. El diagnóstico previo evidenció el deterioro de algunas construcciones, como el gimnasio prefabricado, el antiguo tendedero metálico o la caseta de venta de entradas, que serán eliminados para concentrar los servicios en un edificio principal completamente rehabilitado y ampliado, mejorando así las condiciones de uso y mantenimiento del complejo.
La reforma se centrará especialmente en el edificio de servicios. Se recuperarán vestuarios actualmente fuera de uso, se habilitará un espacio específico para árbitros, se crearán nuevas zonas de almacenamiento y lavandería, se acondicionarán dependencias para la gestión administrativa del club y se construirá un nuevo gimnasio integrado en el conjunto. Además, se renovarán cubiertas e interiores con importantes deficiencias constructivas y se sustituirá la actual garita de acceso por otra más funcional y mejor integrada desde el punto de vista arquitectónico.
Menos consumo y mejor iluminación
Otro de los pilares del proyecto será la mejora de la eficiencia energética. La actuación contempla reforzar el aislamiento de fachadas y cubiertas, renovar la envolvente térmica, actualizar las instalaciones eléctricas y los sistemas de climatización y ventilación e instalar iluminación LED de bajo consumo. También se sustituirá el alumbrado del campo de hierba artificial, con el propósito de mejorar la visibilidad durante entrenamientos y competiciones al tiempo que se reduce el consumo energético y el coste de mantenimiento.
La intervención incorporará además criterios de accesibilidad universal, con mejoras en recorridos y accesos para facilitar el uso de las instalaciones por cualquier persona, al tiempo que se renovará completamente la imagen exterior del edificio principal. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca prolongar la vida útil de uno de los equipamientos deportivos municipales de referencia y ofrecer al Navarro Club de Fútbol y a los cientos de usuarios que utilizan diariamente La Tabiella unas instalaciones más modernas, sostenibles y funcionales, preparadas para responder a las necesidades del deporte base durante las próximas décadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- El milagro del bar-tienda de un pueblo de Asturias que sobrevive 84 años después: conjuga hostelería, alimentación, servicio de taxi y venta de pirotecnia
- Azsa despide a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de la fábrica de San Juan de Nieva
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
- Fiesta histórica' en Avilés por el segundo Mundial: 'Es un día grande, muy grande
- Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que sus trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: 'Fue un gran detalle
- Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín