Avilés invierte más de medio millón de euros en modernizar la casa del Navarro

El Complejo Deportivo de La Tabiella afrontará en los próximos meses la mayor renovación de los últimos años. El Ayuntamiento de Avilés sacó este miércoles a licitación unas obras valoradas en 635.000 euros que supondrán una transformación prácticamente integral de las instalaciones donde desarrolla su actividad el Navarro Club de Fútbol, con el objetivo de actualizar un equipamiento que acumula décadas de uso y adaptarlo a las necesidades actuales del deporte base. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de siete meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de agosto.

La actuación ha crecido de forma notable respecto al planteamiento inicial. El proyecto pasa de una previsión de 300.000 euros a una inversión que supera el doble de esa cantidad después de incorporar las propuestas trasladadas por el propio Navarro Club de Fútbol durante la redacción del documento. Gracias a ello, el complejo dispondrá de nuevos espacios para la gestión diaria de la entidad, entre ellos un despacho, una sala de reuniones, una zona de lavandería y almacenamiento de ropa deportiva, además de recuperar cerca de 60 metros cuadrados que hasta ahora permanecían infrautilizados.

Las obras permitirán actuar sobre un recinto de 13.886 metros cuadrados, dotado de dos campos de fútbol, uno de hierba natural y otro de hierba artificial, y varios edificios auxiliares. El diagnóstico previo evidenció el deterioro de algunas construcciones, como el gimnasio prefabricado, el antiguo tendedero metálico o la caseta de venta de entradas, que serán eliminados para concentrar los servicios en un edificio principal completamente rehabilitado y ampliado, mejorando así las condiciones de uso y mantenimiento del complejo.

La reforma se centrará especialmente en el edificio de servicios. Se recuperarán vestuarios actualmente fuera de uso, se habilitará un espacio específico para árbitros, se crearán nuevas zonas de almacenamiento y lavandería, se acondicionarán dependencias para la gestión administrativa del club y se construirá un nuevo gimnasio integrado en el conjunto. Además, se renovarán cubiertas e interiores con importantes deficiencias constructivas y se sustituirá la actual garita de acceso por otra más funcional y mejor integrada desde el punto de vista arquitectónico.

Menos consumo y mejor iluminación

Otro de los pilares del proyecto será la mejora de la eficiencia energética. La actuación contempla reforzar el aislamiento de fachadas y cubiertas, renovar la envolvente térmica, actualizar las instalaciones eléctricas y los sistemas de climatización y ventilación e instalar iluminación LED de bajo consumo. También se sustituirá el alumbrado del campo de hierba artificial, con el propósito de mejorar la visibilidad durante entrenamientos y competiciones al tiempo que se reduce el consumo energético y el coste de mantenimiento.

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La intervención incorporará además criterios de accesibilidad universal, con mejoras en recorridos y accesos para facilitar el uso de las instalaciones por cualquier persona, al tiempo que se renovará completamente la imagen exterior del edificio principal. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca prolongar la vida útil de uno de los equipamientos deportivos municipales de referencia y ofrecer al Navarro Club de Fútbol y a los cientos de usuarios que utilizan diariamente La Tabiella unas instalaciones más modernas, sostenibles y funcionales, preparadas para responder a las necesidades del deporte base durante las próximas décadas.