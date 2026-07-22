Los bailarines del Úlster que se quedaron prendados de Avilés: "El Intercéltico es un festival muy bien organizado; estábamos deseando volver"
"Es fascinante pasar aquí unos días; se estrechan lazos con otros grupos y disfrutamos de la ciudad", afirman los integrantes de la Jordan Academy
Pablo Vázquez Alonso
"Avilés es una ciudad hermosa. Guardábamos un gran recuerdo del Intercéltico". El grupo Jordan Academy procede de Carrickfergus, una localidad del Úlster, en Irlanda del Norte. Ésta es la segunda vez que participan en el certamen organizado por Esbardu, y sus integrantes aseguran estar pasándoselo en grande. Este miércoles fueron los grandes protagonistas de la jornada, liderando el pasacalles y ofreciendo una exhibición en La Exposición al mediodía. "Es fascinante poder pasar unos días aquí", reconocían.
El debut de la Jordan Academy en Avilés fue el año pasado. Y no han pasado ni doce meses completos antes de su vuelta. "Queríamos reencontrarnos con el Intercéltico, porque nos había gustado la última edición", afirmaban sus bailarines, solo instantes antes de comenzar su exhibición de baile, mientras el público, que disfrutaba de la comida, no se perdía ni un solo movimiento de los trajes rosas y verdes de las bailarinas.
"Para nosotros es fascinante poder disfrutar estos días de esta hermosa ciudad. En el certamen se respira un gran sentimiento celta y eso nos gusta", reconoció Kerry Jordan, presidenta de la agrupación, quien más allá de resaltar la acogida del público, también destacó el ambiente entre los participantes. "Reunirnos con otros grupos para mostrar conjuntamente nuestra cultura y nuestra herencia es muy positivo", ahondó la líder de una formación que ha llegado a Avilés con 18 bailarinas y un solo bailarín.
Más allá de la danza, el grupo presume de ser una "gran familia". De hecho, varias generaciones conviven dentro de la formación. "Tengo dos hijos que bailan aquí desde los ocho y los doce años", relató Kerry Jordan, quien también señaló que entre los integrantes hay "hermanas e incluso nietas y abuelas". "Todos se llevan bien y todos estábamos deseando volver a Avilés", agregó Jordan.
Naomi Wells, de 24 años, es una de las participantes que repite. "La experiencia es absolutamente increíble", aseguró, mientras a su lado, Kenzie Stevenson, de apenas 8 años, reconoció haberse quedado prendada de las calles de Avilés. "Son preciosas, hay mucho ambiente y mucho comercio", apostilló sin dejar de bailar.
"El Intercéltico está muy bien organizado. La gente es muy cercana y amable y hemos estrechado lazos con algunos de los participantes. Lo estamos pasando muy bien", resumieron los de la Jordan Academy justo antes de despertar los aplausos del público.
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