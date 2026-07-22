Una ciudad en transformación en todos los ámbitos

Volver la vista atrás es siempre un ejercicio aconsejable y necesario para poder valorar nuestra trayectoria como territorio. Especialmente cuando podemos hacerlo acompañados por las páginas de un diario referente para Asturias como LA NUEVA ESPAÑA con motivo de la celebración de los 35 años de su edición de Avilés, en cuyas más de 12.700 portadas se resumen la historia reciente de nuestra ciudad y nuestra comarca.

Una historia marcada por la transformación en todos los ámbitos de la vida de la ciudad. Pocos podrían imaginar en aquel 1991 que en 2026 Avilés sería de nuevo un importante enclave industrial de Europa. Eran años en los que las grandes ciudades industriales renunciaban a su pasado para buscar nuevas actividades. Avilés, lejos de ese posicionamiento marcó, junto a los agentes sociales, una nueva andadura. Asumimos el compromiso de definir y construir una nueva noción de industria, con una firme apuesta por la investigación, la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad ambiental. Aquello que entonces parecía una utopía, hoy es una realidad. Una realidad sostenida con datos, hechos y reconocimientos.

Avilés es hoy un destacado ecosistema de innovación industrial, con la presencia de diez grandes centros de investigación y desarrollo que definen el futuro de la industria, con proyectos que marcarán un antes y un después en la realidad industrial de la ciudad, como la Manzana del Talento.

Lejos queda la imagen de ciudad contaminada. Avilés es ejemplo de transformación medioambiental, con realidades tan ambiciosas como la recuperación de todo nuestro estuario o la dotación de los paseos de la ría. También la eliminación de las baterías de coque, que nos permite impulsar un importante espacio industrial que se sumará a la ampliación del parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación para consolidar un nuevo concepto de suelo industrial moderno, sostenible y altamente atractivo que generará nueva actividad y empleo en los próximos años.

Avilés es y será industria. Estamos demostrando que industria, sostenibilidad y ciudad saludable no sólo son compatibles, sino que deben ir de la mano. Esta nueva realidad ha motivado que Avilés haya sido la ciudad elegida para celebrar la I Bienal Climática de España. Y que en 2027 Avilés sea la sede del Congreso Nacional de Industria.

El Avilés de 1991 era una ciudad encerrada en sí misma. El turismo era inexistente. Gracias a un firme compromiso por recuperar las riquezas de la ciudad, junto a una decidida apuesta por el impulso de una creciente oferta de recursos culturales y turísticos, hemos conseguido que cada año Avilés reciba más de 200.000 turistas, con un crecimiento continuo que evidencia que somos un destino atractivo. Tenemos una amplia oferta de espacios hoteleros, con la presencia de un hotel de 5 estrellas y la construcción del segundo hotel de 5 estrellas de la ciudad con calificación de gran lujo en uno de los grandes edificios de nuestro patrimonio histórico. Y es que hemos conseguido recuperar nuestro patrimonio y nuestro casco histórico, hoy uno de los mejor conservados del norte de España, y un atractivo turístico de primer nivel.

Impulsamos recursos y equipamientos culturales como el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer que nos singularizan y nos hacen una ciudad única, contamos con una de las dos salas de cómic que existen en España, somos uno de los referentes teatrales de nuestro país, y estamos situándonos como espacio de grandes conciertos de Asturias.

Incluso nos convertimos en ejemplo confraternidad con eventos como la Comida en la Calle que reúne cada año a más de 20.000 personas en torno a una misma mesa. Sabíamos que sería un éxito porque creíamos firmemente en el espíritu fraternal de los avilesinos y avilesinas. Esa creciente oferta cultural, junto a la existencia de una amplia red de servicios, nos está convirtiendo en una ciudad elegida para la celebración de eventos y congresos. A lo largo del año Avilés acoge importantes reuniones de negocios, sociales o institucionales.

Y hemos conseguido uno de los grandes retos de la ciudad, alcanzar la condición de ciudad universitaria con el inicio de la actividad de la Universidad Nebrija en Avilés.

Del mismo modo, toda la ciudad ha asumido un profundo cambio en su concepción urbana, con un proceso del que han participado todos los barrios de la ciudad, que se han convertido en espacios atractivos para que nuevas familias puedan iniciar su proyecto de vida. También somos una ciudad solidaria y comprometida con las personas, con una sólida red de servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades y con programas sociales que dan seguridad a la ciudadanía ante las adversidades.

El balance de estos 35 años es muy positivo para Avilés. Estoy segura de que la clave ha sido mantener esa línea clara y certera de transformación y superación. Un modelo que ha dado y está dando sus frutos. Hoy somos destino de nuevas inversiones, incluso en sectores en transformación como el comercial.

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Los avilesinos y avilesinas vuelven a sentir orgullo por su ciudad, una ciudad milenaria que a lo largo de su historia ha sabido adaptarse a los cambios desde el liderazgo. Y que, desde la conquista de la democracia, hemos sabido crear grandes perspectivas de futuro y aprovechar las oportunidades. Avilés es una ciudad en la que constantemente suceden cosas de gran interés. Las páginas de LA NUEVA ESPAÑA llevan 35 años reflejándolo y, sin duda, seguirán haciéndolo porque Avilés tiene mucho que contar.