Gozón habilita cuatro parkings disuasorios para facilitar el aparcamiento en Luanco: "Todo están, como mucho, a 15 minutos a pie de la playa"

La falta de estacionamiento en la temporada de verano en Luanco es un problema habitual. El Ayuntamiento es conocedor de esta situación, y para tratar de paliarla, habilita cada estío el aparcamiento en el muelle del Gayo, de pago. Si bien, esta solución se queda corta. Y por ello, el gobierno local inició esta temporada la puesta en servicio de cuatro estacionamientos disuasorios que suman un total de 404 plazas. Están situados a las afueras de Luanco y tienen capacidad para más de cuatrocientos vehículos. "Había que dar una respuesta porque en el casco urbano de la villa hay una clara falta de estacionamientos para el verano", señaló el alcalde de Gozón, Jorge Suárez; un municipio -especialmente en su capital- que llega a triplicar su población en los meses veraniegos.

Estos aparcamientos disuasorios han sido habilitados en fincas municipales y en terrenos alquilados por el Ayuntamiento. "Los estacionamientos están señalizados y bien comunicados tanto para el acceso de vehículos como para peatones. Cualquiera de ellos está situado a quince minutos a pie, no más allá, de la playa", señaló el regidor gozoniego, que entiende que al margen de los nuevos aparcamientos estivales, tiene pendiente abordar la implantación y gestión de la zona azul para garantizar una mayor rotación de vehículos en las calles principales del casco urbano.

Esos nuevos parkings se ubican en la zona de Les Carboneres (78 plazas), el anexo a la calle Unión gozoniega de La Habana (también 78 huecos) y otros dos en la zona de Cañeo, que entre los dos sumjan 250 estacionamientos. "En Cañeo ya utilizamos uno de esos aparcamientos en años anteriores, el nuevo tiene capacidad para 136", explicó el regidor. En total, los aparcamientos disuasorios tienen capacidad para 404 vehículos.

Aunque quizás es la más llamativa, ésta no es la úncia medida para facilitar el estacionamiento puesta en marcha por el Ayuntamiento. El gobierno local también ha impulsado un sistema de rotación del estacionamiento en el parking ubicado tras el consistorio. Durante los meses de verano solo se podrá dejar el vehículo durante un máximo de dos horas entre las 10.00 y las 20.00 horas. La Policía Local puede sancionar a los vehículos que excedan esas dos horas. Eso sí, este parking es gratuito.

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El aparcamiento del Gayo tiene un ticket único, a un precio de 2,5 euros. Asimismo, en Bañugues, uno de los arenales más concurridos del concejo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la "zona azul playera" con el mismo precio que el del puerto de Luanco.