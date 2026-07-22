Gozón refuerza las fiestas de Santa Ana con juegos, folclore y música en La Fabiana
El Ayuntamiento amplía la celebración del 26 de julio con propuestas para todas las edades, una merienda al aire libre y transporte gratuito desde Luanco
P. M.
Las fiestas de Santa Ana quieren dejar de ser únicamente una cita religiosa para convertirse en una gran jornada de convivencia. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Gozón ha reforzado este año la programación prevista para el próximo domingo 26 de julio en el Prao La Fabiana, donde, junto a los actos tradicionales, habrá actividades para todas las edades con la intención de atraer tanto a vecinos como a visitantes y consolidar esta celebración como uno de los encuentros estivales del concejo.
La jornada arrancará a las 13.00 horas con la misa en honor a Santa Ana, que se celebrará en la capilla del mismo nombre. A continuación, el protagonismo será para una sesión vermú amenizada por el Grupo de Danzas de Luanco, que ofrecerá una muestra del folclore y las tradiciones asturianas.
Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el Prao La Fabiana se transformará en un espacio dedicado al ocio familiar con una amplia oferta de juegos gigantes, tradicionales y de madera, pensados para fomentar la participación de personas de todas las edades. Después llegará el turno de una merienda-cena al aire libre, para la que se instalarán mesas y sillas y se habilitará una barra de servicio, antes de cerrar la jornada con la actuación musical de DJ Paco.
El Ayuntamiento mantendrá además el autobús lanzadera gratuito los días 25 y 26 de julio, con salida desde la Estación de Autobuses de Luanco y parada en la esquina de la calle Ramón Pérez de Ayala con la avenida del Gayo, para facilitar el acceso al recinto festivo. Con esta ampliación de la programación, el Consistorio pretende revitalizar las fiestas de Santa Ana, reforzar la participación ciudadana y consolidar una celebración que combine tradición, cultura y ocio en un entorno emblemático del concejo.
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