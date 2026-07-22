La Mancomunidad de la Comarca de Avilés regresa unida a la FIDMA con un gran estand para exhibir su transformación turística

Volver juntos después de años de ausencia es toda una declaración de intenciones. La Mancomunidad Comarca Avilés presentó este miércoles el estand con el que volverá a tener presencia conjunta en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), un escaparate por el que cada año pasan cientos de miles de visitantes y que servirá para reforzar la imagen del territorio como un único destino turístico. La iniciativa reúne de nuevo a Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, que mostrarán tanto sus principales recursos turísticos como las inversiones realizadas en los últimos años gracias al Plan de Sostenibilidad Turística.

La presidenta de la Mancomunidad y concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, explicó que la decisión responde a una estrategia compartida por los cuatro municipios. "Ya después de unos cuantos años, volvemos desde la Mancomunidad a la Feria de Muestras, y es una decisión que hemos tomado tras hablar los diferentes concejos", señaló. La edil defendió que el objetivo es "reforzar las inversiones que hemos hecho estos últimos años gracias a ese Plan de Sostenibilidad Turística y sobre todo explicar la historia de nuestra comarca desde su inicio hasta la actualidad".

El espacio expositivo, ubicado en el Pabellón de las Naciones, contará con cerca de 50 metros cuadrados y estará atendido por cuatro informadores turísticos. En él tendrán protagonismo grandes fotografías y audiovisuales que recorrerán algunos de los principales atractivos del territorio, desde el casco histórico de Avilés, el Centro Niemeyer o la muralla medieval, hasta las playas de Castrillón, las sendas verdes de Corvera e Illas, la Mina de Arnao, la ría de Avilés o la oferta gastronómica, cultural y deportiva de la comarca.

Un boceto del stand. / Santos Alonso

Ruiz destacó que esa diversidad es precisamente el hilo conductor del proyecto. "El Plan de Sostenibilidad se llama 'Ecorrutas Orígenes de Asturias', porque refleja la diversidad que tiene nuestro entorno. Desde entorno con paisajes más rurales, con playas, con un casco histórico, patrimonio, cultura y es lo que queremos precisamente reflejar en el stand de este año", afirmó. La presencia en la feria también servirá para presentar iniciativas como la Bienal Climática, además de diferentes actividades impulsadas por cada uno de los concejos a lo largo del verano y del resto del año.

Una jornada para reforzar la unión

Uno de los momentos más destacados llegará el 11 de agosto, fecha elegida para celebrar por primera vez el Día de la Comarca Avilés, una iniciativa que nace con vocación de continuidad. En esa jornada participarán representantes institucionales, los alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios y se pondrá el foco en el sentimiento de pertenencia a un territorio común.

La presidenta de la Mancomunidad avanzó que la intención es que la celebración vaya creciendo con el paso de los años. "Vamos a tener un Día de la Comarca que va a ser el 11 de agosto donde estaremos todos los representantes de la Junta, los alcaldes y alcaldesas y el objetivo es que para el año siguiente hacer un acto en cada uno de los concejos invitando a asociaciones, tejido deportivo, tejido social en general que haya en nuestros concejos para visibilizar esa unión social que hay entre todos", explicó.

Noticias relacionadas

La presencia conjunta en la FIDMA también servirá para promocionar eventos ya consolidados, como la Semana de la Tapa, prevista del 7 al 13 de septiembre, y el nuevo proyecto Brasa y Mar, vinculado a la marca Pescado de Confianza de la Rula de Avilés. Con esta apuesta, la Mancomunidad Comarca Avilés busca consolidar una estrategia de promoción conjunta iniciada en otras grandes ferias nacionales e internacionales y aprovechar el mayor escaparate turístico de Asturias para seguir posicionando la comarca como un destino de referencia.