Las merluzas del Golfo de Vizcaya están expuestas a más contaminación por hidrocarburos que las de Cádiz
En Galicia, el otro de los puntos estudiados por el Instituto Español de Oceanografía, los niveles de polución fueron intermedios
Agencias / A. F. V.
Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha elaborado el primer conjunto de datos plurianual sobre la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) -contaminación presente, entre otros, en el humo de los tubos de escape, los incendios forestales o el humo del tabaco- en la merluza europea a lo largo de la costa atlántica ibérica. Los resultados han sido publicados en la revista "Environmental Sciencies Europe", revelan diferencias espaciales significativas en los niveles de exposición. Así, las concentraciones más elevadas se registraron de forma consistente en el Golfo de Vizcaya, mientras que los valores más bajos se observaron en el Golfo de Cádiz. Galicia, el otro de los puntos estudiados, presentó valores intermedios, según recoge el IEO en un comunicado.
Los investigadores reivindican que hasta ahora no existían series temporales de datos sobre metabolitos biliares de hidrocarburos aromáticos policíclicos en merluza europea para esta región. Esta falta de información limitaba la incorporación de la especie a las evaluaciones ambientales de carácter regulatorio y dificultaba las comparaciones con otras especies utilizadas en programas de vigilancia, explican.
"Este trabajo proporciona una referencia científica sólida para futuras evaluaciones ambientales y refuerza el papel de la merluza europea como especie centinela en el seguimiento de contaminantes marinos", ha señalado Lucía Viñas, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable del estudio.
La investigación analizó un total de 192 ejemplares hembra de merluza europea capturados entre 2014 y 2019 en tres grandes regiones pesqueras del Atlántico ibérico: el Golfo de Vizcaya, la costa gallega y el Golfo de Cádiz
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- El milagro del bar-tienda de un pueblo de Asturias que sobrevive 84 años después: conjuga hostelería, alimentación, servicio de taxi y venta de pirotecnia
- Azsa despide a 30 ejecutivos veteranos, entre ellos al director de la fábrica de San Juan de Nieva
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Estos son los dos barrios de Avilés que se han convertido en los más caros para vivir: la escasez de pisos, clave en el alza de precios
- Fiesta histórica' en Avilés por el segundo Mundial: 'Es un día grande, muy grande
- Así se vivió el lunes en la empresa asturiana que retrasó su apertura para que sus trabajadores disfrutasen en la final del Mundial: 'Fue un gran detalle
- Toda la programación de las fiestas de Avilés: 'Muchachito Bombo Infierno Panorama' y 'París de Noia', grandes estrellas de San Agustín