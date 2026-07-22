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Las merluzas del Golfo de Vizcaya están expuestas a más contaminación por hidrocarburos que las de Cádiz

En Galicia, el otro de los puntos estudiados por el Instituto Español de Oceanografía, los niveles de polución fueron intermedios

Cajas de merluza apiladas en la rula de Avilés, en una imagen de archivo.

Cajas de merluza apiladas en la rula de Avilés, en una imagen de archivo.

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Agencias / A. F. V.

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha elaborado el primer conjunto de datos plurianual sobre la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) -contaminación presente, entre otros, en el humo de los tubos de escape, los incendios forestales o el humo del tabaco- en la merluza europea a lo largo de la costa atlántica ibérica. Los resultados han sido publicados en la revista "Environmental Sciencies Europe", revelan diferencias espaciales significativas en los niveles de exposición. Así, las concentraciones más elevadas se registraron de forma consistente en el Golfo de Vizcaya, mientras que los valores más bajos se observaron en el Golfo de Cádiz. Galicia, el otro de los puntos estudiados, presentó valores intermedios, según recoge el IEO en un comunicado.

Los investigadores reivindican que hasta ahora no existían series temporales de datos sobre metabolitos biliares de hidrocarburos aromáticos policíclicos en merluza europea para esta región. Esta falta de información limitaba la incorporación de la especie a las evaluaciones ambientales de carácter regulatorio y dificultaba las comparaciones con otras especies utilizadas en programas de vigilancia, explican.

"Este trabajo proporciona una referencia científica sólida para futuras evaluaciones ambientales y refuerza el papel de la merluza europea como especie centinela en el seguimiento de contaminantes marinos", ha señalado Lucía Viñas, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y responsable del estudio.

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La investigación analizó un total de 192 ejemplares hembra de merluza europea capturados entre 2014 y 2019 en tres grandes regiones pesqueras del Atlántico ibérico: el Golfo de Vizcaya, la costa gallega y el Golfo de Cádiz

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