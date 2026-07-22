La regulación extraordinaria de inmigrantes permite a Avilés volver a superar la barrera de los 76.000 habitantes

El proceso extraordinario de regulación de inmigrantes decretado por el Gobierno Central ha permitido a Avilés volver a superar la barrera de los 76.000 habitantes. En lo que va de año, y a fecha de 14 julio, se registraron 1.978 altas en el padrón, de las que la mayoría, 1.044, se produjeron entre el 16 de abril y el 14 de julio. Restadas las bajas, el saldo vegetativo del municipio es de 656 habitantes, respecto al año pasado. “Que Avilés vuelva a superar la barrera de los 76.000 habitantes tiene un valor que va más allá de la cifra en sí. Durante años, el municipio estuvo asociado a una tendencia de pérdida de población derivada del envejecimiento, la baja natalidad y las consecuencias de la reconversión industrial. Que esa dinámica se revierta es la prueba de que Avilés vuelve a ganar capacidad de atraer y retener residentes”, defiende Noe Vega, concejal de Administración General.

El tercer municipio en población de Asturias registró entre el 1 de enero al 14 de julio 1.978 empadronamientos. La mayoría de esas inscripciones, un 57 por ciento, fueron efectuadas por extranjeros, principalmente colombianos, peruanos y paraguayos. En cifras, de los nuevos avilesinos, 1.127 procedían de otros países, mientras 851 ya estaban en el territorio nacional.

De los empadronamientos registrados este año, el grueso se han producido entre el 16 de abril y el 14 de julio, periodo coincidente con la regulación extraordinaria. Si entre el 1 de enero y el 15 de abrir se efectuaron 934 altas (427 de nacionalidad española y 507 extranjeros), entre el 16 de abril y el 14 de julio se contabilizaron 1.044 (424 nacionales y 620 procedentes de fuera de las fronteras del país).

En lo que que respecta a las bajas en el padrón se han registrado 1.322 en lo que va de año, de las cuales, una amplia mayoría, son de españoles, 1.075, frente a 247 extranjeros.

El siglo XXI, una sangría demográfica

En lo que va de siglo, la tendencia en el padrón a sido a la baja, salvo en contadas excepciones. Avilés entró al siglo XXI con 83.553 vecinos, la pérdida de población a día de hoy es de unos 7.000 habitantes. El techo de población en este último cuarto de siglo fueron los 84.242 contabilizados en 2009. El suelo se alcanzó hace dos años, en 2024, con 75.351.

El concejal de Administración General y Electrónica de Avilés destaca que el incremento de habitantes es positivo para Avilés en diferentes aspectos. "Refuerza el dinamismo económico de nuestra ciudad: más habitantes implican mayor consumo, más actividad comercial y un comercio local más fuerte, lo que favorece tanto al pequeño comercio como a las empresas y a la hostelería", afirma el edil, que también considera que también es un indicador positivo para las empresas, que "valoran positivamente aquellos municipios que muestran capacidad de crecimiento, porque es un indicador de confianza y de potencial de desarrollo".

Por otro lado, Vega también resalta que la llegada de nuevos vecinos "es una buena noticia, porque supone un rejuvenecimiento de la estructura demográfica". "Especialmente si parte del crecimiento procede de familias jóvenes o de población en edad de trabajar, algo especialmente importante en un territorio como Asturias, marcado por el envejecimiento", destaca.

Para el edil avilesino, el hecho de volver a superar la barrera de 76.000 habitantes es "simbólico", pero también "respalda la transformación de la ciudad". "En las últimas décadas Avilés ha pasado de estar idenficada con su pasado industrial a consolidarse referente cultural, de innovación, de servicios y de calidad urbana. El crecimiento demográfico demuestra que esa evolución está haciendo de Avilés un lugar cada vez más atractivo para vivir”, argumenta.

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En cuanto al proceso de regularización, Vega reconoce que ha contribuido a las buenas, pero que es un fenómeno que por sí solo no explica el crecimiento total de población en Avilés. "Por un lado, es normal que este proceso haya incentivado a personas que ya residían en el municipio a formalizar su empadronamiento para facilitar los trámites administrativos pero por otro lado, el factor de mayor impacto en el saldo neto de población viene dado por la fuerte reducción de las bajas", concluye.