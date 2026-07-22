Vox pide al gobierno local de Avilés que explique las consecuencias del aumento de habitantes sobre la vivienda y lo servicios públicos

"Lo que exigimos es que el Ayuntamiento explique cuál será el impacto real sobre la vivienda, los servicios públicos y el presupuesto municipal". La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, mostró este miércoles su preocupación por el incremento de población en Avilés, que en el primer semestre de 2026 ha superado la barrera de los 76.000 habitantes, en cierta medida gracias a la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el gobierno central. "En Vox no negamos la realidad demográfica, pero el PSOE oculta el trasfondo de estas cifras. Este crecimiento no responde en ningún caso a un incremento de la natalidad, que sigue desplomándose año tras año, sino al resultado de la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez", abunda Martínez Riola.

"Nos preguntamos si todos estos nuevos avilesinos entrarán en los dos o tres pisos que va a adquirir el Ayuntamiento, porque mientras el gobierno local celebra estos datos, los vecinos siguen peleándose por encontrar una vivienda en nuestro municipio", ironizó la edil, en referencia a la intención del gobierno local de destinar 300.000 euros a la adquisición de pisos para aumentar el parque municipal de vivienda.

Desde Vox piden también "transparencia" para conocer el impacto que tiene este incremento de población en los servicios públicos. "Queremos saber cuántas viviendas se han destinado prioritariamente a los avilesinos de siempre, cómo se van a reforzar los servicios públicos para mantener la calidad de vida de nuestros vecinos y de qué manera piensa el gobierno local responder a esta nueva realidad demográfica", señaló Martíne Riola, que reclama para el Ayuntamiento un ejecutivo "que sitúe en el centro de sus políticas a los vecinos que llevan años viviendo y contribuyendo en la ciudad". "Reclamamos un gobierno que defienda a sus vecinos y no que celebre estadísticas que esconden problemas reales de vivienda, convivencia y servicios públicos", subrayó Martínez Riola.

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En lo que va de año, Avilés ha ganado 1.978 habitantes. De ellos, 1.044 se dieron de alta después del 16 de abril, fecha en la que comenzó la regularización extraordinaria de extranjeros decretada por el gobierno central. El 57 por ciento de estos nuevos avilesinos son de origen extranjerso. "Que el concejo gane población es la prueba de que Avilés vuelve a ganar capacidad de atraer y retener residentes”, destacó este martes el concejal de Administración General, el socialsita Noé Vega.