Hace cinco años, con motivo de las tres décadas de andadura de la edición de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y su comarca, tuve la oportunidad de reflexionar sobre el papel de este periódico en nuestro territorio. Hoy, al alcanzarse los 35 años de aquel hito, la perspectiva que da el tiempo no hace sino reafirmar el valor de lo que, en 1991, supuso una auténtica revolución editorial. La apertura de esta edición no fue un simple despliegue técnico o empresarial; fue el motor que permitió proyectar el día a día de nuestros concejos muy por encima de lo que hasta entonces era habitual, otorgando voz y visibilidad a realidades que a menudo quedaban desdibujadas en el mapa informativo regional.

Para los concejos de menor población, como es el caso de Illas, el nacimiento de esta cabecera comarcal actuó como un auténtico revulsivo. Tradicionalmente relegados a la periferia de la actualidad por los grandes medios centralizados, encontramos en estas páginas una ventana abierta de par en par al resto de la comarca y de Asturias. Gracias a este impulso diario, nuestra actividad institucional, vecinal, cultural y económica logró el eco y el reconocimiento que merecía, demostrando que el dinamismo de la Asturias rural es una pieza indispensable para entender el conjunto de nuestra comunidad autónoma.

La realidad asturiana ha cambiado de forma radical en estas tres décadas y media. Pocas comarcas reflejan mejor esa transformación que la de Avilés. Del peso de la gran industria y la reconversión económica se ha pasado a un territorio más diversificado, con una renovada actividad empresarial, el impulso cultural y una creciente apuesta por la innovación y los servicios.

En ese proceso, el concejo de Illas también ha experimentado una transformación significativa. De ser un concejo eminentemente rural, marcado por la pérdida de población, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando sus infraestructuras, reforzando los servicios públicos y aprovechando su privilegiada situación en el área central de Asturias. Sin perder su carácter rural ni el valor de su patrimonio natural y paisajístico, el concejo ha sabido adaptarse a los cambios, Illas ha encontrado nuevas oportunidades ligadas a la calidad de vida, la conservación del entorno y la llegada de nuevos vecinos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo los pequeños municipios pueden afrontar el futuro preservando su identidad y compatibilizando esta con nuevas oportunidades de desarrollo

La evolución de la comarca ha sido, en definitiva, una historia de adaptación y de cambio, marcada por la capacidad de reinventarse sin perder de vista sus raíces y LA NUEVA ESPAÑA ha sido el testigo diario, crítico y necesario de toda esa mutación física y social

Vivimos una era donde los cambios tecnológicos han transformado por completo los canales de comunicación. Las redes sociales, que prometían democratizar la palabra, se han convertido con demasiada frecuencia en campos de batalla estériles y en fábricas de desinformación. En este ecosistema saturado de ruido, bulos y fogonazos instantáneos, la existencia de una prensa verdaderamente rigurosa, contrastada y objetiva no es un lujo; es una necesidad democrática de primer orden. Los ciudadanos necesitan anclajes de certidumbre para conformar su opinión libremente.

Es ahí donde radica el verdadero reto de futuro para el periodismo de cabecera. La supervivencia de los periódicos y de los medios de comunicación tradicionales no se ganará compitiendo en la carrera de la inmediatez sin filtro, sino en la trinchera de la solvencia, la ética y la imparcialidad. Solo a través de esos valores, mantenidos a largo plazo, los medios lograrán sostener la confianza de los lectores y justificar su existencia.

Son ya 35 años de un periodismo local, firmemente pegado al terreno y sensible a la idiosincrasia de cada rincón de nuestra comarca, pero que ha sabido huir con inteligencia del localismo estrecho de miras. La edición de LA NUEVA ESPAÑA en Avilés ha logrado consolidar a lo largo de este tercio de siglo un medio con personalidad propia, estilo definido y un nivel de profesionalidad al más alto nivel. Como Alcalde de Illas, pero sobre todo como ciudadano de esta comarca, solo puedo felicitar a cuantos hacen posible que cada mañana volvamos a encontrarnos en sus páginas, con la seguridad de que el rigor sigue teniendo quien lo defienda. Enhorabuena por estos 35 años de compromiso diario.