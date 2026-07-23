Avilés dona 5.000 euros para colaborar en la atención a la población afectada por los terremotos de Venezuela
La ayuda se canalizará a través de Médicos del Mundo con el objetivo de garantizar el suministro de agua y prestar asistencia a unas 25.000 personas
El Ayuntamiento de Avilés destinará 5.000 euros de ayuda humanitaria para colaborar en la atención a la población afectada por los terremotos de Venezuela, una catástrofe que ha provocado ya más de 5.000 fallecidos, alrededor de 17.000 heridos y miles de desplazados. La aportación municipal se canalizará a través de Médicos del Mundo, organización que desarrolla un dispositivo de emergencia para prestar asistencia a unas 25.000 personas en las zonas más afectadas.
La ONG mantiene en marcha un proyecto valorado en 679.000 euros, centrado en garantizar el acceso a atención primaria, salud mental, salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial y abastecimiento de agua, además de reparar instalaciones sanitarias dañadas. Para ello movilizará hasta seis equipos de Atención Primaria, integrados por personal médico, de enfermería y psicología, que trabajarán tanto en refugios como en consultorios y comunidades afectadas.
El concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso solidario de la ciudad. "La solidaridad constituye uno de los valores que mejor definen a Avilés. En los momentos más difíciles es cuando cobra mayor sentido el compromiso colectivo", afirmó. El edil añadió que "cuando una tragedia de esta magnitud golpea a una población, la solidaridad no entiende de fronteras" y defendió que los ayuntamientos tienen "la responsabilidad ética de responder cuando se producen emergencias humanitarias de gran alcance".
Desde el terreno, Ricardo Angora, integrante de Médicos del Mundo, explicó que muchas personas "han perdido sus viviendas, han perdido todas sus pertenencias y en ocasiones han perdido a sus seres queridos". Según relató, parte de la población vive en campamentos improvisados o centros de acogida, mientras que numerosos hospitales y centros de salud permanecen inoperativos tras los seísmos.
"Fundamentalmente las necesidades primarias son en atención primaria de salud, atención a secuelas causadas por los traumatismos, la provisión de algunos medicamentos no disponibles y también proporcionando atención de salud mental a la población que, quizás en estos momentos, es lo que más está demandando", concluyó Angora.
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