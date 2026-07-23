Avilés y la FP

Cualquier persona que conozca Avilés sabe lo que era la ciudad hace no tanto. A finales de los años noventa seguía siendo el patito feo de las grandes urbes asturianas. Nadie se atrevería a ponerla a la altura de Oviedo o Gijón: era menos agraciada, tenía peor ambiente en muchos sentidos y, en definitiva, resultaba más gris. Pero lo peor era la sensación de que cualquier cambio a mejor parecía imposible. Y, sin embargo, no lo fue.

En educación ocurre algo parecido con la formación profesional, durante mucho tiempo el patito feo del sistema. "El que vale, vale. Si no, que haga una FP". Pocas frases definieron tan bien el sentir general hacia estos estudios. Mientras en muchos países cercanos se potenciaban y valoraban, aquí fueron a menudo el cajón de sastre para quienes no llegaban a la universidad, una salida de segunda. Y otra vez lo peor era esa misma idea: que cambiar a mejor parecía imposible. Afortunadamente, quiero creer que tampoco lo fue.

Desde los años noventa vimos cómo Avilés recuperó y peatonalizó su casco histórico. La ría fue saneada, se abrieron paseos y se construyó el Centro Niemeyer. Donde antes solo había camiones hoy hay un espacio para caminar e incluso pasar a otro concejo. Naves industriales se transformaron en empresas tecnológicas. Y, por una vez, Avilés empezó a sentirse como una ciudad que no tenía nada que envidiar a ninguna otra de Asturias.

¿Ha conseguido algo parecido la FP? Desde el CIFP de Avilés somos optimistas. La sensación actual es muy distinta a la de los años noventa. Los estudiantes vienen por elección, no por descarte. La inserción laboral alcanza niveles admirables y no resulta extraño ver a jóvenes de diecinueve o veinte años terminar su ciclo y lograr un buen contrato en la misma empresa donde hicieron su formación. Esa normalidad, que antes parecía casi impensable, es una de las mejores noticias para quienes creemos en esta enseñanza.

Y aquí conviene detenerse, porque hay algo que solo he encontrado en formación profesional. En ella llegan alumnos desde niveles educativos bajos, como la FP básica, jóvenes que ni siquiera tienen la educación secundaria obligatoria. ¿Por qué? Generalmente por nada bueno, porque cada estudiante trae su mundo, sus dificultades, sus fracasos y sus heridas. Pero si una ciudad puede cambiar, si la FP puede cambiar, ¿puede cambiar una persona? Claro que puede. Esa es, quizá, la enseñanza más importante.

Ver a un estudiante entrar con su mochila, la física y la metafórica, en una FP básica, y verlo recuperar poco a poco la ilusión por unos estudios, un oficio, una opción de vida; acompañarlo en su nueva etapa, verlo llegar a un grado medio y después a un grado superior; contemplar su cara cuando cuenta lo bien que lo han tratado en sus estancias formativas y escucharle, entusiasmado, que finalmente le van a contratar. No hay mejor sensación. Y no hace falta buscarla lejos. Está en la FP, en sus aulas, talleres y pasillos, donde tantas veces empieza una segunda oportunidad.

Es hermoso pensar que todo, incluso aquello que parece peor, puede mejorar: una ciudad, un sistema, una persona. Avilés, su formación profesional y sus estudiantes son prueba de ello. Ojalá podamos seguir caminando en la buena dirección, dependamos de quien dependamos, hacia adelante y con ilusión. Desde el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés, el CIFP de Avilés para los amigos, seguiremos intentando poner nuestro granito de arena, cada día, con humildad, trabajo y confianza.