Avilés impulsa una nueva salida de Verano Joven con una travesía por la Sierra del Sueve

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Avilés vuelve a apostar por actividades en la naturaleza con una nueva propuesta del programa Verano Joven 2026. Tras la salida realizada a principios de julio por las brañas de Somiedo, el próximo 1 de agosto organizará "Senderea", una ruta por la Sierra del Sueve, una actividad gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años que combinará senderismo, aventura y conocimiento del entorno natural. La expedición partirá a las 8.30 horas desde el edificio Fuero y regresará a Avilés en torno a las 20.00 horas.

El itinerario comenzará en el Alto de la Llama, a 416 metros de altitud, y recorrerá una de las sierras costeras más emblemáticas de Asturias, situada entre los concejos de Piloña y Colunga. A lo largo de unos diez kilómetros, los participantes atravesarán pistas y zonas boscosas hasta alcanzar la majada Espineres, un enclave situado a 719 metros de altitud y conocido por albergar un pescaeru de asturcones, la raza equina autóctona asturiana que alcanzó fama desde la época romana. La caminata tendrá una duración aproximada de cinco horas y un desnivel positivo de unos 350 metros.

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Para participar será necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a juventud@aviles.es. Además, tanto los menores como los adultos deberán entregar el consentimiento informado que facilitará la organización tras confirmar la plaza y acudir con su propia comida y agua. Con esta iniciativa, el servicio municipal de Juventud continúa reforzando la programación estival con actividades al aire libre que fomentan el deporte, la convivencia y el conocimiento del patrimonio natural asturiano.