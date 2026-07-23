Avilés, la industria y el futuro de Asturiana de Zinc

La comarca de Avilés ha sido durante décadas uno de los grandes referentes industriales de España. Su identidad, su desarrollo económico y buena parte de su tejido social están estrechamente ligados a la industria. Por eso, cuando hablamos del futuro de Avilés, hablamos necesariamente del futuro de la actividad industrial y de su capacidad para seguir generando empleo, inversión y oportunidades para las próximas generaciones; es decir, bienestar para el conjunto de la zona y de Asturias.

Desde Asturiana de Zinc mantenemos un firme compromiso con este territorio. Nuestra historia está ligada a la de Avilés y nuestra voluntad es seguir invirtiendo y desarrollando actividad industrial aquí durante muchos años. Eso también supone mantener el compromiso social que hemos desarrollado en la comarca más allá de nuestra propia actividad; un compromiso basado en la idea de arraigo que nos une a territorio y vecinos, muchos de ellos –no hay que olvidarlo– empleados de la compañía.

Nuestra voluntad es firme, pero la realidad a veces pone muchas dificultades. Por eso, necesitamos un entorno competitivo que permita a las industrias electrointensivas operar en condiciones similares a las de nuestros competidores europeos.

El coste de la energía continúa siendo uno de los principales factores que condicionan nuestra competitividad. Para una empresa como Asturiana de Zinc, la electricidad no es un gasto secundario, sino un elemento estratégico. Necesitamos precios estables, predecibles y competitivos que permitan planificar inversiones a largo plazo y garantizar la continuidad de nuestras operaciones industriales.

Pero tan importante como el precio de la energía es el acceso a las infraestructuras energéticas. España y Asturias cuentan con un enorme potencial para desarrollar nuevos proyectos vinculados a las energías renovables y a la descarbonización industrial, pero muchas veces nos encontramos con limitaciones relacionadas con la capacidad de acceso y conexión a las redes eléctricas. Sin redes suficientes no hay nuevas inversiones, no hay electrificación de procesos y no hay crecimiento industrial.

Por ello, resulta imprescindible acelerar el desarrollo de las infraestructuras energéticas y reforzar las redes de transporte y distribución. La industria necesita certidumbre para acometer proyectos de transformación tecnológica y medioambiental. Las empresas estamos preparadas para invertir, pero necesitamos que las condiciones regulatorias y las infraestructuras acompañen ese esfuerzo.

La disponibilidad de potencia eléctrica y la capacidad de conexión deben convertirse en una prioridad estratégica para las administraciones públicas si realmente queremos impulsar una nueva etapa de crecimiento industrial.

Otro desafío importante es el absentismo laboral. Se trata de una cuestión que afecta a toda la industria española y que tiene un impacto directo sobre la productividad y la organización de las empresas. Es necesario abordar esta situación desde la colaboración entre compañías, trabajadores y administraciones, analizando sus causas y promoviendo medidas que favorezcan tanto el bienestar de las personas como la competitividad de las organizaciones.

Pese a todas estas dificultades, soy optimista sobre el futuro. Asturias dispone de tradición industrial, conocimiento técnico, talento y empresas con vocación de permanencia. Si somos capaces de garantizar energía competitiva, mejorar el acceso a las redes eléctricas, reforzar la competitividad y seguir atrayendo inversión, la comarca de Avilés continuará siendo uno de los principales polos industriales del país.

Y desde Asturiana de Zinc queremos seguir siendo parte fundamental de ese futuro, contribuyendo al desarrollo económico de Asturias y demostrando que una industria moderna, sostenible y competitiva sigue siendo la mejor garantía de progreso para nuestro territorio.