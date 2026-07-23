El avilesino Rubén Mayoral debuta como novelista con el thriller histórico "Pontecastello"

El Ingeniero de Minas avilesino Rubén Mayoral (1976) debuta con “Pontecastello” (Caligrama, 2026) como novelista. Esta tarde (19.30 horas) presenta su primera novela en el salón de actos del palacio de Valdecarzana.

Siendo nuevo en la novela, Mayoral no lo es como cuentista. “Durante un tiempo escribí muchos relatos y fui ganando premios aquí y allí, alguno internacional”, señala el escritor. “Hace un par de años decidí emplear mi tiempo en construir una novela”, cuenta. Y le salió “Pontecastello”, el libro que presenta la tarde de este viernes, un thriller que protagoniza una investigadora que se dedica a catalogar obras de arte. “Cae en su mano una pistola napoleónica”, apunta. Y ahí empieza una peripecia que sale de Madrid, Segovia e Italia.

Explica Mayoral que ha aplicado a su primera novela un ritmo rápido en el que se mezcla la historia personal de la investigadora con la historia propia del arma que tiene que catalogar. “Salen curiosidades vinculadas a la época de la Guerra de la Independencia”, cuenta. “Curiosidades que he ido recogiendo de mis lecturas y otras no; otras son ficción”, apostilla.

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Mayoral empleó un par de años en escribir su primera novela, sobremanera por “la mucha documentación” que hay detrás de ella. “Luego empecé a mandarla a editoriales. Me vi con algún editor, pero todos me decían lo mismo: que apostara por la coedición o la autoedición”, añade. “Por eso también se alargó el tiempo de espera”, explica. “Pontecastello” se vende en todas las plataformas web del país y en 1.400 librerías. Y en Avilés, en Clarín, en Códices y en La Calabaza.