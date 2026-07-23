Opinión
Buenas noticias
Las empresas necesitan un entorno competitivo, pero también una sociedad bien informada; por eso resulta tan importante la labor que realizan los medios de comunicación responsables
Celebrar el 35.º aniversario de LA NUEVA ESPAÑA en Avilés es reconocer la trayectoria de un medio de comunicación que, durante más de tres décadas, ha acompañado el día a día de nuestra comarca, narrando su evolución, sus retos y, sobre todo, sus oportunidades. Eso son buenas noticias.
En un tiempo en el que la información rigurosa y el periodismo de calidad resultan más necesarios que nunca, medios de referencia como LA NUEVA ESPAÑA desempeñan un papel esencial. No sólo informan, también ayudan a comprender la realidad, favorecen el debate público y contribuyen a reforzar el sentimiento de pertenencia a un territorio.
Desde la Cámara de Comercio de Avilés conocemos bien el valor de contar con un medio comprometido con el desarrollo económico y social de Asturias.
A lo largo de estos 35 años, LA NUEVA ESPAÑA ha sido testigo de la transformación de nuestra comarca: de la evolución de su tejido industrial, del impulso de nuevas iniciativas empresariales, del crecimiento del puerto y del aeropuerto, del emprendimiento, de la innovación y del esfuerzo diario de miles de empresarios, autónomos y trabajadores que hacen avanzar nuestro territorio.
Las empresas necesitan un entorno competitivo, pero también una sociedad bien informada. Por eso resulta tan importante la labor que realizan los medios de comunicación responsables, capaces de dar voz a quienes generan empleo, riqueza e innovación, y de trasladar a la ciudadanía los grandes desafíos y oportunidades que afrontamos como comarca y como región. Desde la Cámara seguiremos trabajando para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo, la atracción de talento y la competitividad de nuestras empresas, convencidos de que la colaboración entre instituciones, empresas y medios de comunicación es una pieza fundamental para construir un futuro de progreso.
En nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés quiero trasladar mi más sincera felicitación a todo el equipo de LA NUEVA ESPAÑA por estos 35 años de compromiso con Avilés y con Asturias, con el deseo de que continúen siendo, durante muchos años más, un referente del periodismo y un aliado del desarrollo de nuestra tierra.
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