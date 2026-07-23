Conectar territorio y Universidad

Hay ciudades que llevan la capacidad de reinvención inscrita en su propio ADN. Avilés es, sin duda, una de ellas. Quienes contemplamos su evolución, somos testigos de una metamorfosis constante: de la villa histórica y marinera, a la potencia siderúrgica en la se transformó a finales siglo XX y que experimentamos en nuestra juventud, a este presente que respira cultura, diseño e innovación a orillas de su ría. Hoy, Avilés se encuentra en las puertas de una nueva transición crucial. En este escenario, la implantación y consolidación del Centro Universitario Nebrija Avilés no es un hecho aislado ni puramente académico; es una alianza estratégica destinada a acelerar el motor del mañana.

Mirar Avilés desde la perspectiva universitaria, es mirarla con un optimismo profundamente fundamentado. La ciudad posee una escala urbana idónea —cumple con el concepto de "la ciudad de los quince minutos"—, un tejido industrial altamente especializado y un ecosistema de centros tecnológicos que ya es referente internacional. No partimos de cero. Sin embargo, el verdadero valor de una ciudad no reside solo en sus infraestructuras, sino en su capital humano. Y es ahí donde la Universidad Nebrija asume su mayor responsabilidad: transformar el potencial en talento real, arraigado y con proyección global.

El desembarco de la formación universitaria en la ciudad trae consigo desafíos de futuro que debemos afrontar con audacia. El primero de ellos es la transferencia real del conocimiento. La universidad moderna no puede estar aislada de su entorno. Nuestro reto es convertir las aulas y los laboratorios en vasos comunicantes con el tejido empresarial y social avilesino. Debemos ser capaces de dar respuestas ágiles a las demandas de sectores tradicionales que se digitalizan a pasos agigantados, y a la vez, anticiparnos a las necesidades de las nuevas disciplinas biosanitarias, tecnológicas y de gestión. Si la investigación que se genera no impacta positivamente en el tejido empresarial y en el bienestar de nuestros ciudadanos, habremos fallado en nuestra misión.

El segundo gran desafío es la retención y atracción del talento. Asturias, y Avilés en particular, se enfrentan a un reto demográfico complejo. La universidad debe operar como un imán y, al mismo tiempo, como un ancla. No solo aspiramos a formar a los profesionales excelentes que demanda la comarca; queremos que los jóvenes de otras regiones e internacionales vean en Avilés un polo de atracción educativa y profesional de primer orden. Para lograrlo, la experiencia universitaria debe ser integral, aunando la excelencia académica con una ciudad que ofrezca dinamismo cultural y calidad de vida. La Universidad hace ciudad y la ciudad hace Universidad.

Por último, el tercer desafío es de carácter social y humanista: abrir las puertas al conocimiento y liderar el debate público. La presencia universitaria debe oxigenar el entorno cultural y científico de Avilés. Debemos ser un foro abierto de pensamiento crítico, divulgación y debate donde se aborden los grandes dilemas de nuestra época: desde la sostenibilidad ambiental y la transición energética hasta el impacto ético de la tecnología en la salud y la vida cotidiana.

La implantación del Centro Universitario Nebrija Avilés no es una meta, sino el punto de partida. Nuestra visión es combinar la experiencia industrial y el alma cultural de la ciudad con la vanguardia científica, la investigación y la energía de la Universidad; estamos diseñando un ecosistema imbatible.

El futuro de Avilés se escribe en clave de conocimiento. Desde nuestra responsabilidad institucional, asumimos el compromiso de ser el catalizador de esa transformación, formando no solo a los profesionales del mañana, sino a los ciudadanos que liderarán una comarca más próspera, sostenible y cohesionada. La Universidad Nebrija ya es una realidad y el futuro de Avilés se construye desde hoy.