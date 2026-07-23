Opinión
Cronistas del futuro común en el engranaje comarcal
Soto del Barco ocupa un lugar singular en este engranaje comarcal. Somos la puerta de entrada al Bajo Nalón, un territorio donde el paisaje, el río y la mar se funden con la fuerza industrial y de servicios de la viudas cabecera de Comarca como es Avilés. En estas más de tres décadas, hemos visto cómo las fronteras físicas y administrativas se difuminaban en beneficio de una realidad incuestionable: la interdependencia. Los vecinos de Soto del Barco estudian, trabajan y consumen en Avilés, de la misma manera que los avilesinos buscan en nuestro concejo el reencuentro con la naturaleza, nuestra gastronomía y una calidad de vida envidiable.
Avilés ha sabido abrirse a la ría, recuperar su casco histórico y proyectarse al mundo a través de la cultura. Y en ese viaje, Soto del Barco ha caminado a la par, modernizando sus infraestructuras, potenciando el sector turístico y de servicios en San Juan de la Arena y la capital del concejo, y defendiendo un crecimiento que respeta escrupulosamente nuestro patrimonio natural.
El primer gran reto es el demográfico y la cohesión territorial. Necesitamos fijar población, y eso solo se logra garantizando oportunidades para los jóvenes y unos servicios públicos de máxima calidad. Para concejos como el nuestro, la conectividad –tanto digital como en transportes– es una prioridad absoluta. La comarca debe funcionar como un espacio bien conectado, donde vivir en Soto del Barco y trabajar en el centro de Avilés sea una opción cómoda, rápida y sostenible. El segundo desafío es la transición ecológica y económica. Debemos seguir apoyando la descarbonización de la industria avilesina, pero también entender que el futuro verde pasa por el sector primario y el turismo sostenible que concejos como el nuestro abanderan. La protección de nuestro entorno natural, con el Nalón como eje vertebrador, debe ser compatible con la creación de empleo de calidad. Treinta y cinco años después, la edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA sigue siendo el cronista oficial de nuestros logros y el altavoz de nuestras demandas. Enhorabuena a todo el equipo de profesionales que lo hace posible cada día. Desde el Ayuntamiento de Soto del Barco, seguiremos colaborando con la misma ilusión para que, dentro de otros cinco años, volvamos a encontrarnos aquí para celebrar que esta comarca sigue siendo un lugar excepcional para vivir, invertir y disfrutar del entorno natural.
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