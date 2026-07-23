Cultura y periodismo al servicio del interés público

Me complace participar en calidad de presidente de los Cursos de La Granda en la conmemoración de estos primeros 35 años de la edición avilesina de LA NUEVA ESPAÑA. La libre expresión y difusión del pensamiento es un elemento determinante de la democracia constitucional. Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, dejó escrito que "todos deberían recibir y leer cada día esos papeles que llamamos periódicos"; más aún, si es preciso escoger, "más valen periódicos y no gobierno".

Pues bien, todos los vecinos y visitantes de Avilés y comarca recibimos por las mañanas la edición local de esta cabecera regional de tanto arraigo en el Principado de Asturias. La prensa de proximidad cumple una función muy relevante para conocer día a día "la intrahistoria", ese brillante concepto de Unamuno que permite dar voz a quienes ejercen la dignísima función de trabajar al servicio de su familia y su comunidad. Nos informa, por supuesto, sobre las grandes cuestiones internacionales o de ámbito nacional. Pero también nos importa saber qué piensa la gente de la calle, cuáles son sus inquietudes, cómo viven los problemas de la lucha cotidiana con sus éxitos y sus fracasos. Y ahí está la edición avilesina de LA NUEVA ESPAÑA para ilustrar sobre la realidad de la vida política, social, económica y cultural de la capital y los concejos a que se extiende su ámbito geográfico.

Me detengo lógicamente en el terreno cultural. Los Cursos de La Granda celebran el próximo mes de agosto la edición número 48. Su sede histórica en el hermoso chalé situado en el concejo de Gozón acoge ahora la inauguración y la clausura. Las sesiones se desarrollan habitualmente en el hotel Palacio de Avilés, en pleno centro de nuestra hermosa urbe. Se extienden también al Museo Marítimo de Luanco, hace ya varios años, y seguimos con el propósito de ampliar el ámbito geográfico a otras poblaciones asturianas: hemos desarrollado actividades en Salas y este año lo haremos en Gijón. Quiero poner en valor el legado de nuestros fundadores, Teodoro López-Cuesta, rector de la Universidad de Oviedo, y Juan Velarde Fuertes, también ilustre catedrático de Economía y presidente que fue de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estoy seguro de que estarían muy orgullosos de cómo hemos gestionado su herencia cultural, preservando la tradición intelectual en el verano asturiano y consolidando el gran prestigio adquirido. Así lo haremos también en este próximo agosto, con un programa muy atractivo dirigido a todos los públicos. Están ustedes cordialmente invitados a participar en las conferencias y mesas redondas de esta singular Universidad de verano que cuenta como seña de identidad el carácter gratuito de las actividades.

Cada día, LA NUEVA ESPAÑA, edición de Avilés, ofrece amplia y rigurosa información sobre los Cursos de La Granda, y quiero agradecer sinceramente a sus responsables esta colaboración fundamental para el éxito del proyecto.

Necesitamos todo su apoyo para mantener a nuestro público actual y atraer a los jóvenes, porque ahí está –cómo no– el futuro de la sociedad española. El verano sirve para descansar y disfrutar, pero el ocio es perfectamente compatible con estas propuestas de máxima actualidad e interés. Este año hablaremos de geopolítica y de energía; de teatro y de deporte; también –faltaría más– del eclipse, este gran acontecimiento que vamos a contemplar en primera línea (con todas las precauciones, por favor) y también de gastronomía, incluidos los famosos mantecados avilesinos que tanto aprecian mis amigos madrileños cuando regreso en septiembre a la capital de España.

Seguiremos trabajando juntos al servicio de los ciudadanos interesados en estas propuestas abiertas a todos los ámbitos de la vida contemporánea. Vivimos una época difícil y confusa, en un contexto de polarización política y grandes desafíos internacionales. Es hora de plantear con seriedad y con sosiego los problemas y admitir que no existen soluciones mágicas. Contamos con la mejor y más longeva de las Constituciones españolas a lo largo de nuestra agitada historia y con una generación joven que reclama estímulo e ilusión para dar lo mejor de sí misma al servicio del bien común. Aquí nos tienen en los Cursos de La Granda para todo lo que haga falta. Y, cómo no, allí estará la edición periodística que cumple ahora felizmente los primeros 35 años de su edad. ¡Larga vida para unos y otros! n