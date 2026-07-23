¡Y que cumpla muchos más!

Cuando me llamaron desde LA NUEVA ESPAÑA para participar en este número extraordinario del 35 aniversario de la Edición de Avilés y Comarca, dije rápidamente que sí, pues un prompt simple me resolvía en un plis plas el trabajo. Estas alianzas con la IA te generan esa doble moral, por un lado, te facilitan un trabajo, que no es tu trabajo, y por otro te genera esa sensación, dolor de conciencia, de que a alguien le estás fallando. Me puse a pensar sobre la gente que está detrás de esta edición, todo ese equipo, pasado y presente, que entrega su labor incansable al servicio de la información, la verdad y la sociedad asturiana, de si no se merecían que les dedicase algo más de tiempo, de si a mí me gustaría que nuestras noticias fuesen tratadas también con la IA….. El resultado fue claro y contundente, deja la IA para otras cosas y expresa con tus palabras lo que siempre ha habido entre ambas instituciones…. Verdad.

Dicho esto, en Fertiberia creemos que los aniversarios son como los buenos quesos asturianos: cuanto más tiempo pasa, más sabor tienen. Y hoy, con motivo del 35 cumpleaños de esta edición de Avilés y Comarca de LA NUEVA ESPAÑA, queremos levantar la copa (de sidra, por supuesto) para brindar por un periódico que ha sabido envejecer con estilo, sin perder frescura ni chispa.

Treinta y cinco años no son poca cosa. Son más de tres décadas contando lo que pasa en esta comarca de Asturias. Desde sus páginas, LA NUEVA ESPAÑA ha sido testigo de alegrías, retos, cambios y alguna que otra polémica de sobremesa. Y nosotros, en Fertiberia, hemos estado ahí, compartiendo territorio, ilusiones y, por qué no decirlo, alguna que otra portada.

Nuestra relación con LA NUEVA ESPAÑA es como esas amistades de toda la vida: nos hemos visto en las buenas, en las malas y en las de "a ver cómo salimos de esta". Ellos informando con rigor y nosotros trabajando para alimentar el campo y colaborando para que la industria asturiana siga creciendo… y todo sin perder el sentido del humor, que es el mejor fertilizante para cualquier relación.

A lo largo de estos años, sus páginas han recogido nuestras novedades: desde la modernización de nuestras instalaciones, inversiones en nuevos productos más sostenibles, pasando por nuestra implicación en proyectos de economía circular y reducción de emisiones. Y aunque no siempre hemos salido en portada (¡no se puede competir con una nutria paseando por el Atrio!), sabemos que LA NUEVA ESPAÑA ha sido un altavoz fundamental para explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos.

Desde luego que no hemos sido noticia sólo por novedades industriales, también lo hemos sido por inquietudes sociales internas. Lo que más nos gusta de este periódico es que escucha a todo el mundo. Esa capacidad de dar voz a todos es algo que admiramos y que intentamos imitar en nuestro día a día, porque en Fertiberia también creemos que las mejores soluciones nacen de escuchar a todos los implicados.

En estos 35 años, Avilés y Comarca han cambiado mucho: nuevas infraestructuras, retos medioambientales, oportunidades en sectores emergentes… y LA NUEVA ESPAÑA ha estado ahí para contarlo, con titulares que a veces nos han hecho reflexionar. Nosotros, mientras tanto, hemos seguido trabajando para que nuestras soluciones agrícolas hagan que el campo sea cada día más productivo, verde y lleno de vida, y para que nuestros productos industriales respeten y potencien los recursos naturales, porque creemos en una Comarca próspera, innovadora y respetuosa con su entorno.

También queremos aplaudir su papel en la difusión de la cultura, el deporte y las tradiciones asturianas. Porque si algo nos une es el amor por esta tierra: ellos lo cuentan, nosotros generamos productos para alimentar sus cultivos. Y así, entre noticias y fertilizantes, vamos construyendo juntos una Asturias más fuerte.

El futuro traerá nuevos retos: transición energética, hidrógeno y amoniaco verde, digitalización, adaptación al cambio climático, innovación, … y estamos seguros de que LA NUEVA ESPAÑA seguirá ahí, contándolo con la misma mezcla de rigor y cercanía que la ha hecho única. Y si de paso nos dedican algún titular, prometemos no quejarnos.

Por todo esto, gracias. Gracias por informar, por conectar, por hacer que Avilés y Comarca se entere de lo que pasa… y a veces también de lo que no pasa, pero podría pasar. Desde Fertiberia, brindamos por estos 35 años y por todos los que vendrán. n