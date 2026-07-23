El eclipse solar llegará un día antes al festival Luanco al mar

El eclipse total de sol será el próximo 12 de agosto. Y el festival Luanco al mar ha querido adelantarse al gran fenómeno astronómico. "Haremos una fiesta preeclipse", señala Enrique Granda, promotor del certamen musical que se celebra en el muelle viejo de la capital gozoniega. Esa fiesta preeclipse será el día 11 y vendrá de la mano de la Royal Film Concert Orchestra, una sinfónica conformada por cincuenta componentes con el espectáculo "Zimmer & Williams: Banda Sonora para un Eclipse". "En realidad, viviremos el eclipse dos días, la fiesta del día 11 y el día 12", señala Granda, que en la jornada "oficial" del eclipse, la del 12 de agosto, abrirá las puertas del recinto del festival para que todo el que lo desee pueda disfrutar de la superposición del satélite y el astro desde allí.

El espectáculo del "preeclipse" comenzará a las 21.00 horas en el muelle viejo luanquín. Allí, la orquesta sinfónica envolverá a los asistentes en un ecosistema espacial. Interpretarán una serie de bandas sonoras de películas icónicas relacionadas con el mundo del espacio. Sonarán piezas de "Interstellar", "Star Wars", "ET" y "Superman", entre otros filmes que han ayudado a acercarse al mundo de las estrellas y otros planetas a lo largo de la historia. "Los asistentes a este espectáculo recibirán unas gafas homologadas para ver el eclipse del día siguiente y una consumición gratis", explica Granda. El día 12, el recinto del festival abrirá sus puertas a las 18.30 horas, aproximadamente una hora antes del inicio de la fase parcial del eclipse, que culminará su proceso de oscuridad total hacia las 20.30 horas. Para ese gran día, el festival Luanco al mar ha previsto actividades paralelas mientras el cielo se transforme durante algo menos de dos minutos. "Contaremos con la música de un dj que pinchará chill out y además instalaremos una pantalla gigante", señaló Granda. Las imágenes y vídeos que se proyectarán en la pantalla están relacionadas con este fenómeno natural que se da cada más de cien años y que los asistentes al festival disfrutarán por partida doble.

Pero no queda ahí, la fiesta del eclipse continuará en el muelle viejo con una sesión musical. En este caso será la "Valparaíso session", una pinchada que servirá para recordar aquella mítica discoteca de los años ochenta y noventa situada entre Luanco y Candás que hacía las delicias nocturnas de los jóvenes de la época. Con estas sesiones, la del preeclipse y la del día 12 se pondrá el broche de oro al festival que llenará la capital del concejo durante varios días del mes de agosto.

Noticias relacionadas

La programación de Luanco al mar comenzará el día 6. La cita abrirá con el espectáculo del monologuista y humorista Miguel Lago y continuará al día siguiente con Iván Ferreiro, una de las voces más reconocidas y reconocibles del pop rock español. "Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra" tomará el testigo la noche del 8 con su espectáculo que combina la música de una orquesta sinfónica y un dj, sobre canciones de diferentes épocas, desde "Coldplay", "Daft Punk" y "Queen", entre otros clásicos. Para clásicos, los que se subirán al escenario la noche del 9 de agosto, uno de los exponentes del rock andaluz como "Medina Azahara" que actuarán en Luanco dentro de su última gira tras décadas en la carretera. El día 10, la jornada antes del "preeclipse" le tocará el turno a "Café Quijano", una banda leonesa que ya ha formado parte del cartel del Luanco al mar en otras ocasiones y que sigue cosechando éxitos en cada uno de sus conciertos.