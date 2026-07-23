Educación, cultura y deporte para una nueva etapa

En los últimos 35 años, Avilés y su comarca han vivido una transformación decisiva. Si durante buena parte del siglo XX el territorio estuvo definido por la industria, el puerto y la actividad siderúrgica, las últimas décadas han demostrado que el futuro no podía apoyarse únicamente en esa herencia. La comarca ha seguido siendo industrial, pero ha incorporado con fuerza otros pilares: la educación, la cultura, el deporte, la innovación y una nueva forma de entender la calidad de vida.

A partir de 1999, la educación en Avilés experimentó una profunda renovación. Los centros educativos fueron adaptándose a las nuevas leyes, etapas y programas, con mejoras en instalaciones, metodologías y servicios. La educación dejó de entenderse solo como una etapa de la infancia y la juventud, para convertirse en un proceso continuo, abierto a todas las edades. La puesta en marcha de las escuelas de 0 a 3 años supuso un avance fundamental para la conciliación familiar, la igualdad de oportunidades y la socialización temprana. Al mismo tiempo, iniciativas como las Aulas Populares y el PUMUO ampliaron el derecho a aprender durante toda la vida, favoreciendo la participación de personas adultas y mayores en la vida cultural y educativa de la ciudad.

Otro logro esencial fue la incorporación de estudios superiores y especializados. La Escuela Superior de Arte reforzó el vínculo entre Avilés y la creación artística, mientras que la presencia universitaria a través del Centro de Servicios Universitarios, los estudios de extensión, los programas de postgrado y las actividades culturales conectaron la comarca con el ámbito académico. La llegada de nuevas ofertas, como los estudios técnicos de la Escuela del Deporte, abrió además salidas profesionales vinculadas a la actividad física, la gestión deportiva y la formación especializada, atrayendo alumnado de distintos puntos de España.

La Formación Profesional también ha adquirido una importancia estratégica. Los nuevos ciclos en los institutos de la comarca han permitido responder a las necesidades de una economía en transformación. Industria, servicios, tecnología, turismo, cuidados, deporte y cultura necesitan jóvenes preparados, con competencias técnicas y capacidad de adaptación. Esta oferta se completa con la presencia de centros tecnológicos impulsados por empresas internacionales asentadas en la comarca, así como con el Centro Tecnológico del Acero y de los minerales metalmecánicos. Todo ello dibuja un territorio que no quiere limitarse a conservar su pasado industrial, sino convertirlo en conocimiento, innovación y empleo de calidad.

La cultura ha sido otro gran motor de renovación. En los años noventa, la restauración y mejora de equipamientos como la Casa de Cultura y el Teatro Palacio Valdés permitió consolidar una programación estable de teatro, danza, música clásica y actividades culturales de alto nivel. Más tarde, la apertura de nuevos espacios, como el CMAE y los centros culturales de los barrios, acercó la cultura a más públicos y favoreció una intensa vida asociativa y ciudadana. La Factoría Cultural significó la incorporación a la ciudad de un foco de creación cultural en el que las artes encontraron un lugar donde desarrollarse, formando a los avilesinos desde las edades más tempranas. Avilés fue construyendo así una programación puntera, reconocible en el conjunto de Asturias y con proyección nacional.

La inauguración del Centro Niemeyer en 2011 completó esa evolución y situó a Avilés en una nueva dimensión cultural. Su impacto fue arquitectónico, turístico y simbólico. La ciudad industrial se presentaba también como ciudad creativa, moderna y abierta. Pero la oferta cultural de la comarca no se agota en Avilés. Equipamientos como el Valey, en Castrillón, o el Llar, en Corvera, refuerzan una red comarcal que permite descentralizar actividades y ampliar públicos. A ello se suman espacios museísticos de gran valor, como la Mina de Arnao o el Museo de la Historia Urbana de Avilés, que ayudan a contar la historia industrial, social y patrimonial del territorio.

La Mancomunidad de Turismo de la Comarca ha contribuido a ordenar y promocionar esta riqueza. Avilés, Castrillón, Corvera e Illas ofrecen una combinación singular de patrimonio urbano, litoral, paisaje rural, memoria industrial, equipamientos culturales y actividad deportiva. El IFECAV, además de acoger ferias y encuentros de distinto tipo, se ha consolidado como espacio para eventos musicales de gran formato, algunos de ellos con proyección nacional e internacional. La comarca ha aprendido a presentarse como un destino completo, no como una suma de concejos aislados.

En el ámbito deportivo, la evolución también ha sido notable. La red de instalaciones permite hoy una amplia práctica de deporte base y de competición. El nuevo Centro Avilés, con sus modernas pistas de atletismo, piscina y polideportivo, completa una oferta que hace posible tanto la actividad cotidiana de clubes y escuelas como la organización de campeonatos nacionales e internacionales. A ello se suman espacios naturales y equipamientos de la comarca: el litoral de Castrillón, el embalse de Trasona, las rutas rurales de Illas y las instalaciones municipales de Avilés y Corvera. El deporte se ha convertido en salud, convivencia, educación en valores y también en un elemento de atracción exterior.

Los retos de futuro son ambiciosos. La llegada de la Universidad Nebrija, el nuevo edificio con instalaciones modernas para el Conservatorio Julián Orbón, la futura Manzana del Talento y el desarrollo del parque tecnológico del PEPA abren nuevas oportunidades. También lo hacen el saneamiento de la ría, la modernización del puerto y la apuesta por una industria sostenible, capaz de generar productos de alto valor añadido. Pero estos avances deberán completarse con una mejora clara de las comunicaciones, especialmente las ferroviarias y la conexión con el aeropuerto, así como con el desarrollo de una ciudad inteligente, eficiente y cohesionada.

En los últimos 35 años, Avilés y su comarca han demostrado que la transformación no consiste en olvidar lo que se fue, sino en ampliar lo que se puede llegar a ser. Educación permanente, cultura de calidad, deporte accesible, innovación tecnológica e industria sostenible forman hoy una misma estrategia. El objetivo de futuro debe ser claro: construir una comarca más formada, más creativa, más saludable y mejor conectada, capaz de ofrecer oportunidades reales a su juventud y calidad de vida a todas las generaciones. n